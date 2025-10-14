Durante la sfida di ieri contro il Belgio, il francese è stato ammonito e dovrà saltare il prossimo match evitando così una trasferta molto lunga

Jacopo del Monaco 14 ottobre 2025 (modifica il 14 ottobre 2025 | 10:47)

Ieri sera, il Belgio allenato da Rudi Garciaha vinto 2-4 la partita in trasferta contro il Galles, valevole per la qualificazione al Mondiale 2026. Durante il match, l'allenatore francese ha preso un'ammonizione per proteste. Già nella sfida precedente contro i gallesi, il commissario tecnico aveva preso un cartellino giallo e, seguendo il regolamento UEFA, salterà la prossima giornata. Nel mese di novembre, i Diavoli Rossi torneranno in campo contro Kazakistan e Liechtenstein.

Belgio, l'ironica di Garcia: "Grazie alla squalifica, non andrò in Kazakistan. Viaggio troppo lungo" — Da inizio anno, Garcia ha accettato l'incarico di allenare la Nazionale Belga. Fino ad oggi, l'ex allenatore della Roma ha perso soltanto all'esordio contro l'Ucraina in Nations League per poi collezionare ben cinque vittorie e due pareggi. In questa sosta delle Nazionali, il Belgio ha pareggiato 0-0 contro la Macedonia del Nord mentre ieri sera ha battuto 2-4 il Galles fuori casa grazie alla doppietta dagli 11 metri di Kevin De Bruyne e le reti di Meunier e Trossard. Durante il match, l'arbitro ha ammonito Garcia per proteste e, visto che aveva già ricevuto un cartellino giallo in questa fase di qualificazione, il francese non potrà sedersi in panchina in occasione della trasferta contro il Kazakistan a metà novembre.

Nel post-partita, l'ex tecnico del Napoli ha voluto ironizzare sulla squalifica che dovrà scontare, visto che così salterà il viaggio in Kazakistan: "Secondo me, prima del loro secondo gol c'è stato un fallo. A quanto pare salterò per squalifica la gara in Kazakistan. Meglio così, anche perché eviterò di fare un viaggio troppo lungo". Poi ha voluto concentrarsi sulla gara dei suoi: "Non abbiamo iniziato bene, ma abbiamo reagito e a sfruttato gli spazi della loro difesa. Abbiamo mostrato le nostre qualità, soprattutto in fase di ripartenza. Dobbiamo ancora migliorare in alcuni aspetti, ma il risultato è quasi perfetto perché abbiamo vinto uno scontro diretto. Ora siamo primi nel girone e volevamo ciò, ma a novembre dobbiamo terminare il lavoro".