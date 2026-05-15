Dopo un periodo complesso a Napoli, Romelu Lukaku può guardare ai prossimi impegni con un certo ottimismo. L’attaccante belga è stato inserito nella lista dei convocati del Belgio per il Mondiale 2026. Nei giorni scorsi il centravanti ha lasciato temporaneamente il club partenopeo, con l’ok della società, per proseguire il recupero al centro federale di Tubize. In seguito alla diffusione delle convocazioni dei Diavoli rossi, il commissario tecnico Rudi Garcia è intervenuto per fare chiarezza sulle condizioni del bomber belga, fornendo indicazioni sul suo percorso di recupero e sulla sua situazione fisica.

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Belgio, Rudi Garcia: "Lukaku può fare la differenza"

“Sta bene, ma ha un ritardo di condizione, deve recuperare il ritmo. La sfida è rimetterlo in forma. Non sono sicuro che sarà al 100% prima dell’inizio della Coppa del Mondo”.

GENK, BELGIO - 23 MARZO: Romelu Lukaku del Belgio si riscalda prima della partita di ritorno dei playoff di Lega A/B della UEFA Nations League 2024/25 tra Belgio e Ucraina alla Cegeka Arena il 23 marzo 2025 a Genk, Belgio. (Foto di Alex Bierens de Haan/Getty Images)

IL LAVORO ACCELLERATO DEL BELGA - “Si sta già allenando qui per tornare al meglio. La nostra missione è aiutarlo a ritrovare la miglior condizione, quando sta bene, sa fare la differenza”.

L'ESCLUSIONE DI OPENDA - "Non possiamo permetterci di portare in torneo come il Mondiale due attaccanti fuori forma in questo momento".

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Le statistiche del belga con la nazionale

è uno dei protagonisti assoluti della storia recente della nazionale belga, con numeri che lo collocano tra i migliori bomber di sempre. Con oltre cento presenze e una lunga serie di reti decisive, l’attaccante ha spesso rappresentato il principale punto di riferimento offensivo della squadra, incidendo in qualificazioni e tornei internazionali.

Oltre ai dati, però, pesa anche il suo ruolo carismatico: Lukaku è considerato un leader riconosciuto dello spogliatoio e una figura centrale nei momenti chiave. I tifosi belgi, dal canto loro, gli hanno sempre dimostrato grande affetto e sostegno, riconoscendone l’impatto e la continuità nel tempo, anche nei periodi più delicati della sua carriera.

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