L'ex Borussia Dortmund, già tra i più criticati in questa stagione, ha lasciato il campo in lacrime dopo un dolore alla coscia. Si teme un altro lungo stop
Non è certo una stagione da ricordare per Jude Bellingham. Il centrocampista del Real Madrid è stato costretto ad uscire dal campo durante la sfida contro il Rayo Vallecano dopo solo 9 minuti di gioco. Visibilmente triste in volto, l'inglese è stato sostituito da Brahim Diaz. I blancos sono in ansia per la gravità dell'infortunio ma per saperlo con certezza si dovranno aspettare le prossime ore.

MADRID, SPAGNA - 1 FEBBRAIO: Jude Bellingham del Real Madrid si infortuna durante la partita LaLiga EA Sports tra Real Madrid CF e Rayo Vallecano de Madrid all'Estadio Santiago Bernabeu il 1 febbraio 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

Real Madrid, incubo Bellingham: esce in lacrime per un nuovo infortunio

Prima l'intervento alla spalla dopo il Mondiale per Club che gli ha fatto saltare l'inizio della Liga, poi la stagione non certo all'altezza e adesso un nuovo infortunio. Una stagione decisamente da incubo per Jude Bellingham. Schierato titolare per Real Madrid-Rayo Vallecano, valida per la 22ª giornata, la sua partita è durata appena 10 minuti: durante uno scatto sulla fascia l'inglese improvvisamente si è fermato e si è toccato la coscia. Immediato il cambio.

A preoccupare ancora di più sulle sue condizioni sono state le sue lacrime, coprendosi il volto con la maglietta, mentre lasciava il terreno di gioco. L'ex Borussia Dortmund, insieme a Vinicius, è stato uno dei giocatori più fischiati dal pubblico del Bernabéu prima dell'inizio della partita contro i Rayistas, altro segno di una stagione semplicemente da dimenticare. La partita, alla fine, ha visto trionfare i padroni di casa grazie alla rete del solito Mbappé in pieno recupero.

Tutta la squadra ora è con il pensiero verso le condizioni del centrocampista. Si teme uno strappo ma per saperlo con certezza bisognerà aspettare. Quello che è chiaro, comunque, è che Arbeloa dovrà fare a meno di Bellingham per qualche settimana compreso nel playoff di Champions League contro il Benficaa metà febbraio. Le acque in casa Real Madrid si fanno sempre più agitate.

