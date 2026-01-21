Real Madrid, l'esultanza polemica di Bellingham e la rete contro il Monaco

Una prova di forza molto convincente per il Real Madrid in Champions che, nel settimo turno della League Phase, supera 6-1 il Monaco tra le mura amiche. Tra i marcatori anche Jude Bellingham all'80' che ha esultato in maniera molto particolare, mimando un brindisi e la bevuta di uno shot. Il forte giocatore, ha poi ripetuto più volte il gesto fino a una fragorosa risata con i compagni di squadra. Lo stesso calciatore, ha poi chiarito il motivo in mixed zone: "La mia esultanza? Molte persone mi criticano non sapendo nulla della mia vita e io che so come stanno realmente le cose, mi sono vendicato dei tifosi", ha dichiarato nel post gara come sempre senza peli sulla lingua.