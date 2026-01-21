Impossibile mettere in discussione il talento cristallino di Jude Bellingham, protagonista nel match dal risultato tennistico del Real Madrid in Champions League al Bernabeu contro il Monaco. Un 6-1 senza appello, con il forte giocatore sul tabellino dei marcatori con un bel gol all'80' arrotondando ancora il passivo degli avversari, con un'esultanza molto particolare e togliendosi qualche sassolino dalla scarpa per le critiche ricevute dai tifosi blancos nelle ultime settimane.
LA CURIOSITA'
Real Madrid, l’esultanza polemica di Bellingham: “Una vendetta alle cattiverie dei tifosi”
Real Madrid, l'esultanza polemica di Bellingham e la rete contro il Monaco
Una prova di forza molto convincente per il Real Madrid in Champions che, nel settimo turno della League Phase, supera 6-1 il Monaco tra le mura amiche. Tra i marcatori anche Jude Bellingham all'80' che ha esultato in maniera molto particolare, mimando un brindisi e la bevuta di uno shot. Il forte giocatore, ha poi ripetuto più volte il gesto fino a una fragorosa risata con i compagni di squadra. Lo stesso calciatore, ha poi chiarito il motivo in mixed zone: "La mia esultanza? Molte persone mi criticano non sapendo nulla della mia vita e io che so come stanno realmente le cose, mi sono vendicato dei tifosi", ha dichiarato nel post gara come sempre senza peli sulla lingua.
La polemica continua con il post su Instagram: "Alla salute!"—
Non contento, Bellingham ha pubblicato anche un post sui social dove ha ripreso l'esultanza in più foto, scrivendo un proverbiale: "Alla salute". Sotto lo stesso, ci sono molti commenti dei suoi compagni di squadra, colleghi e amici come Vinicius Junior che ha risposto: "Come ti amiamo", Fran Garcia che lo applaude, Noah Ohio che scrive "Leggenda" e Marcelo che si limita a delle risate. Il post social è diventato subito virale con ben 1,4 milioni di mi piace e più di 14.500 commenti. Pace fatta con i tifosi? Sembra proprio di sì.
