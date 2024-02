Belo Horizonte, torna il derby che dal 2010 si gioca con una tifoseria per volta…

Il primo derby dell'anno del Minas Gerais si svolgerà questo sabato, all'Arena MRV, ma ci saranno solo i tifosi dell'Atlético Mineiro. Le squadre hanno concordato questa reciprocità: presente ai derby solo la curva della squadra di casa. Nelle situazioni con una sola tifoseria presente fra le due rivali, le squadre hanno giocato 15 partite, di cui il Cruzeiro ne ha vinte 4, l'Atlético 6 e per il resto 5 pareggi. In questo scenario, l’Atlético non perde da 8 partite.

La prima partita delle squadre senza tifoseria avversaria si è svolta nel 2010 per il Brasileirão, per via dei lavori iniziati nei rispettivi stadi, il Mineirão e l'Independência, quella finalizzata ai Mondiali 2014 e alla Confederations Cup in 2013 e l'altro per l'ammodernamento dello stadio che appartiene all'América. In questo primo derby, che si è svolto all'Arena do Jacaré, a Sete Lagoas, il Cruzeiro è uscito vittorioso in un derby che vedeva in casa l'Atletico.