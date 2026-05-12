Per Mehdi Benatia potrebbe presto iniziare una nuova avventura. Lontano dall'Europa. Come riporta l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, l'ex difensore di Roma e Juventus sarebbe stato recentemente contatto dal club arabo dell'Al-Ittihad, che lo vorrebbe come nuovo direttore sportivo. Le parti non sono arrivate ancora ad un accordo ma nel caso dovesse andare in porto, il marocchino prenderebbe il posto di Ramon Planes.

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Medhi BENATIA, ex direttore sportivo dell'Olympique de Marsiglia durante la partita della Ligue 1 McDonald's tra Rennes e Olympique de Marsiglia al Roazhon Park il 15 agosto 2025 a Rennes, Francia. (Foto di Baptiste Fernandez/Icon Sport tramite Getty Images)

Mehdi Benatia, l'Al-Ittihad fa sul serio per l'ex Juventus: contatti già avviati

🚨🇸🇦 EXCL: Mehdi Benatia has been approached to become new Al Ittihad Director of Football.



Ramon Planes is ready to leave and join a European project, Benatia is a name on Al Ittihad list. pic.twitter.com/thxVjeolfR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 12, 2026

Dopo l'addio al, Mehdi Benatia potrebbe ripartire dall'Arabia Saudita. Secondo Fabrizio Romano, l'ex difensore di Roma e Juventus avrebbe già avviato i contatti con l'per il ruolo di nuovo direttore sportivo. Il club arabo al momento sta attentamente valutando il profilo dell'ex calciatore marocchino considerando che l'attuale ds, Ramon, è fortemente voluto da diversi club europei.

Mehdi Benatia, prima di appendere gli scarpini al chiodo, ha iniziato a farsi conoscere nel 2010 quando è arrivato in Serie A per vestire la maglia dell'Udinese, nel 2014 è passato alla Roma dove è rimasto solo una stagione quando è stato ceduto al Bayern Monaco per 30 milioni. Con i bavaresi è rimasto fino al 2016, anno in cui è tornato in Italia, direzione Juventus. Ha smesso di giocare a calcio nel 2021 dopo aver passato un anno all'Al-Duhail e pochi mesi ai turchi del Fatih Karagümrük.

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La sua recente esperienza con il Marsiglia nel ruolo di direttore sportivo, come ricordiamo, si è conclusa con le dimissioni dopo l'esonero di Roberto De Zerbi e le successive numerose polemiche che hanno ricoperto il club biancoceleste.

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