Benfica, addio Di Maria: l’argentino lascerà a fine stagione

Angel Di Mariae il Benficasi diranno addio al termine della stagione. L’esterno argentino, infatti, non rinnoverà il contratto con il club portoghese e non prenderà parte nemmeno al prossimo Mondiale per Club. Come riportato da Record Portugal, il “Fideo” ha già comunicato la sua decisione alla società. Sul suo futuro resta vivo l’interesse del Rosario Central, che sogna di riportarlo a casa per chiudere il cerchio della sua carriera.

Benfica, il Di Maria bis finisce dopo 85 partite e 32 gol in due stagioni — Dopo due stagioni intense e significative, Angel Di Maria si prepara a salutare il Benfica, il club dove tutto era cominciato e dove, in parte, tutto si chiude. L’esterno argentino ha comunicato ufficialmente la sua decisione di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno, rinunciando così anche alla possibilità di disputare il prossimo Mondiale per Club con i lusitani. Tornato a Lisbona nell’estate del 2023 dopo l’esperienza alla Juventus, Di Maria ha vissuto una sorta di rinascita calcistica: in due anni ha collezionato 85 presenze e firmato 32 gol tra campionato e coppe, confermandosi protagonista e leader tecnico della squadra.

Per Di Maria, il Benfica non è un club qualsiasi. È lì che, giovanissimo, era esploso nel calcio europeo prima del grande salto al Real Madrid. Ora, a distanza di anni, il cerchio sembra essersi chiuso proprio dove tutto era cominciato. Sullo sfondo, il richiamo del Rosario Central - la sua casa - si fa sempre più forte, con il club argentino che sogna il ritorno del suo figliol prodigo per l’ultimo capitolo di una carriera straordinaria.