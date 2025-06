Benfica-Bayern Monaco chiude il Gruppo C: ancora Goal e Over?

La super sfida tra Benfica e Bayern Monaco chiude questa sera il Girone C: al Bank of America si preannuncia spettacolo

Luca Paesano Redattore 24 giugno - 11:37

È tempo di verdetti anche per il Gruppo C, che questa sera chiude i battenti con il big match tra Bayern Monaco e Benfica. Le due formazioni si affrontano alle ore 21:00 al Bank of America Stadium, mentre in contemporanea al Geodis Park di Nashville si sfidano Auckland e Boca Juniors nell'altra gara del girone.

Benfica-Bayern Monaco, come arrivano le due squadre — Dopo il pareggio all'esordio per 2-2 contro il Boca Juniors, il Benfica ha trovato la sua prima vittoria al Mondiale per club battendo in scioltezza i neozelandesi dell'Auckland. 6-0 il risultato finale per i portoghesi, che sono saliti così al secondo posto con 4 punti. Alla formazione di Bruno Lage basta un pareggio per esser certi di passare il girone, mentre con una vittoria arriverebbero addirittura al primo posto. In caso di sconfitta, sarà determinante il confronto con la differenza reti del Boca. Attualmente il Benfica è a +6, contro il -1 degli Xeneizes. Quest'ultima sfida, però, potrebbe regalare grandi sorprese.

Percorso netto invece per il Bayern Monaco, che dopo la vittoria della prima giornata per 10-0 contro Auckland ha battuto di misura anche il Boca (2-1 il risultato finale). La squadra di Kompany è stata una delle più convincenti fin qui e potrebbe essere una seria candidata alla vittoria finale. I bavaresi se la giocheranno anche questa sera, nonostante la qualificazione già certa, per mantenere il primato nel girone.

Benfica-Bayern Monaco, le probabili formazioni — BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Aursnes, A. Silva, Otamendi, Dahl; Kocku, Florentino; Di Maria, Barreiro, Akturkoglu; Pavlidis. All. Lage.

BAYERN (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Olise, Muller, Coman; Kane. All. Kompany.

Benfica-Bayern Monaco, le quote e il nostro pronostico — Il Bayern Monaco è in vantaggio secondo gli operatori di scommesse per la vittoria contro il Benfica. Il successo dei bavaresi si quota a 2.00, mentre quello dei lusitani è dato a 4.00. Conclude la finestra 1x2 il pareggio, che è offerto tra il 3.25 e il 3.50. Si preannuncia una sfida ricca di emozioni e di reti, motivo per cui il Goal e l'Over2,5 sono in tabella a 1.50. Stessa quota anche per gli esiti opposti: il NoGoal e l'Under2,5 si trovano a 2.40.

Benfica e Bayern Monaco hanno sempre regalato partite spettacolari, motivo per cui è assolutamente promossa la combo Multigol 1-3 PT + Multigol 1-3 ST a quota 1.90. Non ci aspettiamo una sconfitta dei bavaresi: si può puntare sulle combo doppia chance, con X2+Over2,5 offerto a 1.88 e X2+Goal a 1.70. Infine, secondo noi verranno segnati più gol nella ripresa piuttosto che nel primo tempo: l'esito è offerto a quota 2.00.

IL PRONOSTICO DI DDD: Over0,5 PT + Over1,5 ST a quota 2.10

Dove vedere la partita in tv e in streaming — La sfida tra Benfica e Bayern Monaco si giocherà questa sera, alle ore 21:00, al Bank of America Stadium di Charlotte. Sarà possibile seguire il match in diretta su DAZN, che trasmetterà gratuitamente tutte le partite del torneo. Inoltre, grazie all’accordo siglato con Mediaset, la partita sarà visibile in chiaro anche su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity.