Adesso i tifosi del Benfica ne hanno davvero abbastanza. Il calcio di rigore di Paulidis, realizzato al 95', ha evitato alle Aquile quella che sarebbe stata una sconfitta clamorosa. Alla fine la squadra di Mourinho è riuscita a strappare un punto contro il Braga ma il pareggio, in termini di classifica, serve assolutamente a poco. Anzi, complica il cammino alla Champions League. I fischi e la contestazione alla fine della partita dicono molte cose.

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Jose Mourinho, allenatore del Benfica. (Photo by Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images)

Benfica, pareggio e Champions League a rischio: tifosi contestano squadra e dirigenza

Il Benfica deve accontentarsi di un pareggio contro ile adesso la corsa allasi fa davvero dura. Nonostante il vantaggio firmato da, le Aquile si sono prima fatte raggiungere e poi rimontare dalle reti di. Il rigore realizzato daall'ultimo minuto ha evitato guai peggiori. Almeno in parte, perché con questo pareggio la squadra di Mourinho si trova ora al terzo posto a due punti dallo, il che vuol dire che domenica prossima vincere potrebbe non bastare.

Alla fine del campionato, appunto, manca una sola giornata e in base al Ranking UEFA in Portogallo le prime due accedono direttamente alla Champions League, mentre la terza dovrà prima passare per i playoff. Il risultato di ieri sera, inoltre, ha letteralmente mandato su tutte le furie i tifosi lusitani. Già dopo la rete del sorpasso degli ospiti, dal terzo anello del da Luz sono partite le prime contestazioni, soprattutto verso Rui Costa, molti dei quali chiedevano le dimissione dell'ex centrocampista.

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Come riporta A Bola, l'atmosfera si è raffreddata dopo il pareggio di Paulidis, ma al fischio finale dagli spalti è partita una pioggia di fischi e contestazione tanto che quando i giocatori del Benfica si sono avvicinati alla tribuna solitamente occupata dai "No Name Boys", sono stati immediatamente allontanati con tanto di "Una vergogna! Siete una vergogna!". Alcuni tifosi che assistevano alla partita dai posti adiacenti, inoltre, hanno voluto esprimere il loro disappunto al termine dell'incontro, e si è reso necessario l'intervento degli steward.

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