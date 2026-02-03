Il club lusitano ha immediatamente mandato aiuti alle popolazioni rimaste senza casa a seguito della tempesta Christine. Tutto il supporto della squadra di Mourinho

Mattia Celio Redattore 3 febbraio 2026 (modifica il 3 febbraio 2026 | 17:45)

Negli ultimi giorni il Portogallo è stato fortemente devastato dall'uragano Christine che ha provocato discreti danni nel paese lusitano e alcune vittime. A causa della tempesta molte persone si sono ritrovare senza la propria abitazione e bisognose di mezzi di sussistenza. Proprio per questo il Benficasi è subito mosso per andare in soccorso alle popolazioni coinvolte.

Il Benfica va in soccorso alle popolazioni colpite dalla tempesta Christine: il comunicato — In questi giorni il Portogallo deve fare i conti con i tragici effetti della tempesta Christine che ha provocato gravi danni in buona parte del paese. Purtroppo sono state accertate anche diverse vittime. Molte popolazioni si sono ritrovare senza le proprie abitazione e costrette ad arrangiarsi per avere un tetto sulla testa. Diversi aiuti sono arrivati in favore delle popolazioni colpite dalla tempesta, tra questi anche quello del Benfica.

Il club lusitano, infatti, ha rilasciato una nota ufficiale per manifestare solidarietà a tutte le popolazioni coinvolte, sottolineando l'importanza dell'unità nazionale in un momento di così grave emergenza climatica. Attraverso la propria Fondazione, la società biancorossa si è detta pronta a mobilitare immediatamente beni di prima necessità e risorse logistiche per supportare le aree più colpite. L'intervento del club avverrà in stretto coordinamento con le forze di sicurezza e le strutture di soccorso nazionali.

Come riporta il comunicato, le Aquile hanno espresso le loro condoglianze per le vittime dell'uragano e hanno dichiarato la loro piena disponibilità a sostenere le migliaia di persone che stanno affrontando ore di profonda sofferenza anche perché, inoltre, il bilancio è drammatico. Fonte portoghesi, infatti, hanno contato 5 vittime e ben 450,000 case senza elettricità. Numeri che, però, con molta probabilità sono destinati ad aumentare.