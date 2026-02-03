Nonostante una striscia positiva di 13 vittorie e 7 pareggi in 20 giornate, gli Encarnados occupano una posizione di classifica complicata, con un distacco di 9 punti dalla vetta che rende difficile la rimonta.

Vincenzo Di Chio 3 febbraio - 11:41

Solo cinque club europei restano imbattuti nei rispettivi campionati. Tra questi figura il Benfica guidato dallo Special One, José Mourinho. Fino a poco tempo fa facevano parte di questa ristretta cerchia anche gli acerrimi rivali del Porto.

Ancora imbattuti — Il Porto ha perso per la prima volta nell’attuale edizione della Primeira Liga, sconfitto dal Casa Pia per 2-1. Dopo il ko all’Estádio Municipal de Rio Maior, l’unica squadra ancora imbattuta rimane il Benfica dello Special One. Tuttavia, la classifica continua a non sorridere agli Os Encarnados: la vetta dista infatti ancora 9 punti ed è difficile immaginare una rimonta, considerando anche il valore della squadra che attualmente guida il campionato.

Ironia della sorte — LeÁguias hanno totalizzato 13 vittorie e 7 pareggi nelle prime 20 giornate di campionato (ultimo risultato: 0-0 contro il CD Tondela). L’ultima squadra ad aver battuto il Benfica in campionato è stata, ironia della sorte, proprio il Casa Pia, lo stesso club che ha tolto l’imbattibilità al Porto.

L’ultima sconfitta degli Encarnados risale al 25 gennaio 2025, quando furono battuti 3-1 dal già citato Casa Pia. Sono passate oltre 38 giornate senza sconfitte: numeri che da un lato fanno sorridere il Benfica, ma che dall’altro lasciano l’amaro in bocca, poiché colmare un distacco di 9 punti dal Porto resta un’impresa tutt’altro che semplice.

L’ultima sconfitta deiDragões risaliva invece al 26 aprile 2025, quando furono battuti 2-0 dall’Estrela Amadora, con Martín Anselmi ancora alla guida tecnica. Questo recente ko dei biancoblù ha sancito la loro uscita dal gruppo delle squadre imbattute, una cerchia che si fa sempre più ristretta. Vincere per mantenere viva questa striscia positiva e, chissà, sperare in un passo falso di Porto e Sporting Lisbona per continuare a sognare: questa è la missione degli uomini di Mourinho.