L'attaccante argentino del Benfica ha scherzato sula vicenda che lo ha visto coinvolto con João Tralhão e che poteva costargli caro

Filippo Montoli 31 gennaio 2026 (modifica il 31 gennaio 2026 | 10:37)

Gianluca Prestianni ha rischiato di farsi davvero male dopo il gol di Trubin. Nella foga dell'esultanza, il vice di Mourinho João Tralhão lo ha colpito violentemente all'altezza del ginocchio. L'argentino si è però rialzato, pur zoppicando vistosamente, e ha continuato a festeggiare la rete del proprio portiere. Un momento di grande gioia ha rischiato di essere messo in ombra da un grave infortunio. La dinamica dell'incidente tra Prestianni e Tralhão.

Il grande rischio corso da Prestianni dopo il gol di Trubin — Sono passati due giorni da uno dei finali di partita più incredibili della storia della Champions League, ma di parlarne non si è ancora finito. La rete di Trubin all'ultimo secondo contro il Real Madrid è valsa la qualificazione ai playoff, dove affronterà proprio i Blancos. Dal fischio finale hanno iniziato a circolare video, dati e molto altro sui retroscena dopo il gol. Angolazioni diverse e addirittura la registrazione di scosse di magnitudo nei pressi dello stadio sono solo alcuni esempi.

Ma proprio da un video dalle tribune arrivano le immagini del momento forse più comico e rischioso allo stesso tempo. Dopo la rete di Trubin, praticamente tutti i giocatori in campo e fuori inseguono il portiere per festeggiare. Tra di loro c'è anche Prestianni, il quale si stacca dal gruppo e corre verso João Tralhão, il vice di Mourinho. Quest'ultimo, però, perde l'equilibrio sul terreno bagnato del Da Luz e colpisce violentemente l'argentino all'altezza del ginocchio sinistro.

Dopo un momento di paura, il giocatore del Benfica si rialza e torna a festeggiare con i compagni, pur zoppicando vistosamente. È poi lo stesso Prestianni a riderci sopra, quando in un video del club nel post-partita ha detto, come riportato da A Bola: "Là fuori Tralhão mi ha quasi strappato i legamenti. Trovate il video e pubblicatelo. È successo mentre festeggiavo il gol di Trubin!". Le immagini sono state trovate e il desiderio è stato esaudito.