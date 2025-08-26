derbyderbyderby calcio estero Benfica-Fenerbahce e la maledizione di Vincic: lusitani mai vincenti con il direttore di gara

Champions League

Benfica-Fenerbahce e la maledizione di Vincic: lusitani mai vincenti con il direttore di gara

benfica fenerbahce
Le Aguias non han mai vinto con Vincic in campo, Mourinho invece lo apprezza particolarmente. Ecco come mai c'è grande attenzione intorno a questa designazione arbitrale
Alessandro Savoldi
Alessandro Savoldi

Benfica e Fenerbahce si giocano un posto in Champions League. A dirigere la gara sarà Slavko Vincic, sloveno classe '79. E con entrambe le squadre l'arbitro nativo di Maribor ha trascorsi particolari.

Vincic e il Benfica: quattro precedenti, nessun successo

—  

La storia tra Vincic e il Benfica non è di certo tra le più rosee. In quattro direzioni di gara, i portoghesi non sono mai riusciti a conquistare l'intera posta in palio. Curiosamente il primo incontro tra le Aguias e l'arbitro risale proprio a uno scontro diretto tra Benfica e Fenerbahce. In Turchia, il pareggio per 1-1 premiò i lusitani, capaci di vincere all'andata 1-0 al Da Luz. Anche in quell'occasione la partita, datata agosto 2018, era valida per i playoff d'accesso alla fase a gironi di Champions League.

Benfica-Fenerbahce e la maledizione di Vincic: lusitani mai vincenti con il direttore di gara- immagine 2
Il Da Luz, sede della sfida (Foto di Gualter Fatia/Getty Images)

Le strade della squadra portoghese e di Vincic si sono incrociate di nuovo qualche anno più tardi, nella Champions League 2021/2022. Fu proprio Vincic a dirigere Psv-Benfica, gara di ritorno, ancora una volta, dei playoff per conquistare un posto nella massima competizione europea. Il pareggio a reti bianche fece felici ancora una volta i lusitani. Sei mesi più tardi lo sloveno fu designato per Benfica-Ajax, gara d'andata degli ottavi di finale. Finì 2-2, con la squadra allenata da Nelson Verissimo che al ritorno sbancò Amsterdam e passò il turno.

L'ultimo incontro è più recente. Al Mondiale per club Vincic fu l'arbitro di una delle partite più discusse, Chelsea-Benfica. In quell'occasione non fu tanto la direzione di gara a causare polemiche, bensì la lunga pausa per il protocollo sui fulmini che ha caratterizzato la rassegna iridata. Dopo diverse decine di minuti negli spogliatoi, Di Maria pareggiò i conti per il Benfica in extremis, prima che gli inglesi dilagassero ai supplementari.

L'arbitro di Benfica-Fenerbahce ha un curioso precedente con Mou

—  

Vincic e il Fenerbahce si sono incontrati solamente due volte. Se il primo precedente è in condivisione con il Benfica, il secondo è decisamente più atipico. Risale infatti al mese di febbraio del 2025, quando Vincic fu chiamato a condurre il Derby Intercontinentale tra Fener e Galatasaray. Una decisione particolare, che la federazione turca prese proprio per evitare ulteriori polemiche dopo mesi complessi.

Mourinho
Mourinho, allenatore del Fenerbahce, in casa del Galatasaray (Foto di GettyImages)

Dopo la gara, finita 0-0, Mourinho elogiò apertamente lo sloveno: "È stata una grande partita, e questo perché l'arbitraggio è stato valido. Il direttore di gara ha abbastanza esperienza, integrità e forza mentale per sopravvivere in questa giungla. Dopo la partita, sono andato dagli arbitri e, dopo aver fatto i complimenti a Vincic, mi sono rivolto al quarto uomo, che è turco, e gli ho detto: 'Con te al suo posto sarebbe stato un disastro'". Insomma, il solito Mourinho.

D'altro canto l'allenatore del Galatasaray, Okan Buruk, diede una lettura decisamente diversa ai fatti: "Certo che a Mourinho è piaciuto l'arbitraggio: tutte le decisioni sono andate a suo favore! Umilia gli arbitri turchi, oggi è andato negli spogliatoi arbitrali, e questa pressione deve finire. L'arbitraggio oggi è stato orribile, la partita è stata costantemente spezzettata e sono stati fischiati falli ridicoli. Tutto questo contro il Galatasaray".

Leggi anche
Benfica-Fenerbahce e la maledizione di Vincic: lusitani mai vincenti con il direttore di gara
Ancelotti: “Neymar out? Lo conosco bene. Emozionato per la prima al Maracanà”

© RIPRODUZIONE RISERVATA