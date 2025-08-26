Le Aguias non han mai vinto con Vincic in campo, Mourinho invece lo apprezza particolarmente. Ecco come mai c'è grande attenzione intorno a questa designazione arbitrale

Alessandro Savoldi 26 agosto - 12:16

Benfica e Fenerbahce si giocano un posto in Champions League. A dirigere la gara sarà Slavko Vincic, sloveno classe '79. E con entrambe le squadre l'arbitro nativo di Maribor ha trascorsi particolari.

Vincic e il Benfica: quattro precedenti, nessun successo — La storia tra Vincic e il Benfica non è di certo tra le più rosee. In quattro direzioni di gara, i portoghesi non sono mai riusciti a conquistare l'intera posta in palio. Curiosamente il primo incontro tra le Aguias e l'arbitro risale proprio a uno scontro diretto tra Benfica e Fenerbahce. In Turchia, il pareggio per 1-1 premiò i lusitani, capaci di vincere all'andata 1-0 al Da Luz. Anche in quell'occasione la partita, datata agosto 2018, era valida per i playoff d'accesso alla fase a gironi di Champions League.

Le strade della squadra portoghese e di Vincic si sono incrociate di nuovo qualche anno più tardi, nella Champions League 2021/2022. Fu proprio Vincic a dirigere Psv-Benfica, gara di ritorno, ancora una volta, dei playoff per conquistare un posto nella massima competizione europea. Il pareggio a reti bianche fece felici ancora una volta i lusitani. Sei mesi più tardi lo sloveno fu designato per Benfica-Ajax, gara d'andata degli ottavi di finale. Finì 2-2, con la squadra allenata da Nelson Verissimo che al ritorno sbancò Amsterdam e passò il turno.

L'ultimo incontro è più recente. Al Mondiale per club Vincic fu l'arbitro di una delle partite più discusse, Chelsea-Benfica. In quell'occasione non fu tanto la direzione di gara a causare polemiche, bensì la lunga pausa per il protocollo sui fulmini che ha caratterizzato la rassegna iridata. Dopo diverse decine di minuti negli spogliatoi, Di Maria pareggiò i conti per il Benfica in extremis, prima che gli inglesi dilagassero ai supplementari.

L'arbitro di Benfica-Fenerbahce ha un curioso precedente con Mou — Vincic e il Fenerbahce si sono incontrati solamente due volte. Se il primo precedente è in condivisione con il Benfica, il secondo è decisamente più atipico. Risale infatti al mese di febbraio del 2025, quando Vincic fu chiamato a condurre il Derby Intercontinentale tra Fener e Galatasaray. Una decisione particolare, che la federazione turca prese proprio per evitare ulteriori polemiche dopo mesi complessi.

Dopo la gara, finita 0-0, Mourinho elogiò apertamente lo sloveno: "È stata una grande partita, e questo perché l'arbitraggio è stato valido. Il direttore di gara ha abbastanza esperienza, integrità e forza mentale per sopravvivere in questa giungla. Dopo la partita, sono andato dagli arbitri e, dopo aver fatto i complimenti a Vincic, mi sono rivolto al quarto uomo, che è turco, e gli ho detto: 'Con te al suo posto sarebbe stato un disastro'". Insomma, il solito Mourinho.

D'altro canto l'allenatore del Galatasaray, Okan Buruk, diede una lettura decisamente diversa ai fatti: "Certo che a Mourinho è piaciuto l'arbitraggio: tutte le decisioni sono andate a suo favore! Umilia gli arbitri turchi, oggi è andato negli spogliatoi arbitrali, e questa pressione deve finire. L'arbitraggio oggi è stato orribile, la partita è stata costantemente spezzettata e sono stati fischiati falli ridicoli. Tutto questo contro il Galatasaray".