Nato nel 2003, nel giro di pochi anni è subito diventato uno degli impianti più noti d'Europa: la casa delle Aquile è stata protagonista di partite storiche e di momenti memorabili

Mattia Celio Redattore 27 agosto - 10:48

Questa sera andranno in onda il ritorno dei playoff per la qualificazione alla prossima Champions League. Tra le sfide in programma c'è il big match tra Benfica e Fenerbahce. Si riparte dallo 0-0 dell'andata. Benfica che è chiamato a non fare passi falsi poiché una mancata qualificazione avrebbe del clamoroso ma il calore del Da Luz, come si sa, è sempre stata un'arma in più fin dalla nascita dello storico impianto. Riviviamo la storia di uno degli stadi più caldi d'Europa.

Benfica, la storia del Da Luz: stadio "giovane" ma già tra i più noti d'Europa — Lo Stadio da Luz questa sera sarà teatro di una partita forse non molto particolare ma molto delicata per il Benfica. La sfida contro il Fenerbahce può dire già molto per la stagione delle Aquile perché poi, come sappiamo, il da Luz è abituato a palchi molto importanti e questo lo è fin dall'inizio della storia dell'impianto. Siamo nel 2003 quando, su idea dell'architetto Damon Lavelle, i dirigenti del Benfica decidono di demolire l'ex impianto (omonimo nome) da ben 120 mila posti per costruirne uno più all'avanguardia ma dalla capienza più ridotta, ovvero la metà.

Nel giro solo di un anno il nuovo impianto è già pronto. La prima storica sfida viene disputata il 25 ottobre 2003 con l'amichevole tra Benfica e Nacional Montevideo, vinta dai padroni di casa per 2-1 con doppietta di Nuno Gomes. Ma il salto di qualità arriva immediatamente l'anno dopo, in occasione degli Europei 2004, disputati appunto in Portogallo. Nonostante sia stato inaugurato da nemmeno un anno, il nuovo da Luz viene incluso non solo per le sfide eliminatorie e per le fasi finale (il quarto tra Portogallo e Inghilterra) ma anche, e soprattutto, per la sfida per eccellenza, ovvero la finalissima.

Destino o meno, la partita vede i padroni di casa del Portogallo e la sorpresa Grecia. Lo stadio è sold-out. Una marea di colori amaranto contrapposta ad un quarto di stadio tinto di biancoazzurro. Quella che doveva essere una storica partita non ha deluso le attese. Sfortunatamente non per i padroni di casa, perché ad alzare il trofeo alla fine sarà la squadra di capitan Zagorakis. Memorabili sono le immagini che inquadrano un giovanissimo Cristiano Ronaldo in lacrime.

Stadio da Luz, tra record di affluenza e la finali di Champions League — Neanche dopo un anno dalla nascita lo Stadio da Luz ha già dimostrato di essere uno degli impianti più caldi di Europa tanto da meritare l'attenzione anche dei tifosi avversari e dei turisti. Il fatto lo conferma i numeri di spettatori presenti. Il 9 novembre 2009 l'impianto oltrepassò i 6 milioni di spettatori come affluenza complessiva, mente il 25 ottobre 2013, in occasione del decennale dell'inaugurazione, fu oltrepassata quota 11 milioni.

A dieci da quella triste notte europea, lo stadio è di nuovo protagonista di una finale. Questa volta di Champions League. Il 24 maggio del 2014 va in scena l'ultimo atto della Coppa dalle grandi orecchie che vede contrapposte Real Madrid e Atletico. Il derby di Madrid. La sfida viene vinta dalla squadra di Carlo Ancelotti per 4-1 grazie al pareggio in pieno recupero di Sergio Ramos e dalle reti di Bale, Marcelo e Cristiano Ronaldo. Tre anni dopo, il da Luz tocca un nuovo record di presenze. In occasione della partita di campionato portoghese Benfica-Boavista, viene toccata quota 15 milioni di spettatori. Mai in Primeira si era arrivati a numeri del genere.

Nel 2020, l'impianto è di nuovo protagonista. Questa volta però c'è ben poco da festeggiare. Il da Luz viene scelto per ospitare la finale di Champions League tra Bayern Monaco e PSG in uno stadio completamente vuoto a causa della pandemia COVID 19. Nessun tifoso sugli spalti, dalle tv si sentono solo le voci dei pochi protagonisti in campo. La sfida vede uscire vincitori i bavaresi grazie alla rete di Kinglsey Coman che decide una delle finali più tristi della storia del calcio.