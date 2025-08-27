Le due squadre si sono affrontate 7 volte nella loro storia. L'ultimo doppio confronto risale alla stagione 2018/2019 e proprio in un preliminare di Champions League . Allora furono i portoghesi a staccare il biglietto per la fase a gironi, grazie alla vittoria in casa per 1-0 e il pareggio per 1-1 in Turchia.

Benfica-Fenerbahce, il pronostico di DDD

Per i bookmakers la favorita assoluta è il Benfica, quotata a 1.56. Segue il pareggio a 4 e la vittoria del Fenerbahce a 5.25. A contare in modo particolare è il fattore casalingo. In generale, la partita è equilibrata e si guardano i dati. Il fatto però che nessuna delle due abbia mai vinto in trasferta è molto significativo. I portoghesi, inoltre, in casa non solo non hanno mai perso, ma hanno sempre vinto e senza mai subire gol. Per questi motivi il pronostico sul risultato esatto si Benfica-Fenerbahce è di 2-1 per i padroni di casa.