Questa sera (mercoledì 27 agosto) si chiudono i playoff di Champions League. La partita più affascinante in programma è quella tra Benfica e Fenerbahce. Il discorso è ancora aperto, dopo lo 0-0 della partita d'andata. Nonostante il grande equilibrio tra i due club, attenzione all'importanza del fattore casalingo della sfida. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Benfica-Fenerbahce.
IL PRONOSTICO
Benfica-Fenerbahce, chi accederà alla prossima Champions League? Il pronostico di DDD
I precedenti tra le due squadre—
Le due squadre si sono affrontate 7 volte nella loro storia. L'ultimo doppio confronto risale alla stagione 2018/2019 e proprio in un preliminare di Champions League. Allora furono i portoghesi a staccare il biglietto per la fase a gironi, grazie alla vittoria in casa per 1-0 e il pareggio per 1-1 in Turchia.
Per gli altri incontri bisogna tornare prima al 2012/2013 in Semifinale di Europa League e dopo al 1975/1976 nei gironi di Coppa Campioni. Nel primo caso fu sempre il Benfica ad avere la meglio. Dopo la sconfitta per 1-0 in Turchia, la squadra di Lisbona riuscì a ribaltare il risultato in casa, vincendo 3-1. Negli anni Settanta, infine, i portoghesi superarono in casa i turchi con un netto 7-0, ma persero 1-0 il ritorno a Istanbul. Emerge un dato: nessuna delle due squadre ha mai vinto in trasferta.
Le probabili formazioni—
BENFICA (4-3-3): Trubin; Dedic, Silva, Otamendi, Dahl; Schjelderup, Barrenechea, Rios; Aursnes, Pavlidis, Akturkoglu. Allenatore: Bruno Lage.
FENERBAHCE (3-4-1-2): Egribayat; Muldur, Skriniar, Oosterwolde; Semedo, Amrabat, Fred, Brown; Szymanski; Duran, En-Nesyri. Allenatore: José Mourinho.
Benfica-Fenerbahce, il pronostico di DDD—
Per i bookmakers la favorita assoluta è il Benfica, quotata a 1.56. Segue il pareggio a 4 e la vittoria del Fenerbahce a 5.25. A contare in modo particolare è il fattore casalingo. In generale, la partita è equilibrata e si guardano i dati. Il fatto però che nessuna delle due abbia mai vinto in trasferta è molto significativo. I portoghesi, inoltre, in casa non solo non hanno mai perso, ma hanno sempre vinto e senza mai subire gol. Per questi motivi il pronostico sul risultato esatto si Benfica-Fenerbahce è di 2-1 per i padroni di casa.
