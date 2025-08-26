Benfica-Fenerbahce, si riparte dallo 0-0: com’è andata la partita di andata

Benfica-Fenerbahce per l'accesso alla Champions League 2025/26: si riparte dopo lo 0-0 dell'andata nonostante la superiorità numerica dei turchi

Ultima due giorni di preliminari prima del sorteggio della nuova Champions League. I match di ritorno dell'ultimo turno preliminare decreteranno infatti le restanti squadre qualificate alla "fase a campionato" dell'edizione 2025/26. Una delle sfide più attese è quella tra Benfica e Fenerbahce. Si riparte in parità dopo lo 0-0 dell'andata.

Benfica-Fenerbahce, 0-0 all'andata nonostante l'espulsione di Florentino — Il primo atto si è giocato sette giorni fa sul campo del Fener, con la squadra di José Mourinho che non è riuscita a sfruttare 20 minuti di superiorità numerica per l'espulsione di Florentino. La partita è stata piuttosto fisica e nervosa, senza grandi occasioni da gol da entrambe le parti. Il match si è comunque acceso nel finale: al minuto 71, nel giro di pochi minuti, Florentino ha rimediato due cartellini gialli lasciando in dieci la formazione portoghese.

Il Fenerbahce ha subito provato ad approfittare della superiorità: una delle occasioni della partita è stata la conclusione di Talisca, con Trubin che ha deviato male il pallone sulla traversa. Il facile tap-in di En-Nesyri sulla respinta, però, è viziato da un fuorigioco. Nel finale ci prova anche Kahveci col mancino, ma Antonio Silva è attento devìa in calcio d'angolo. Nulla da fare così per gli uomini di Mourinho, che dovranno giocarsi la qualificazione sul campo del Benfica.

Benfica-Fenerbahce, fattore campo per i portoghesi nel match di ritorno — All'andata, dunque, sono mancate le emozioni e solo l'episodio dell'espulsione ha acceso la sfida tra le due squadre. Negli ultimi 90 minuti del doppio confronto, però, non si potrà più fare calcoli ed il Benfica partirà con il vantaggio del fattore campo. In un "Da Luz" sold out servirà un'altra impresa a Josè Mourinho per regalarsi la prima fase della nuova Champions League 2025/26.