Benfica-Fenerbahce, dove vedere la partita in diretta tv e streaming live

Ecco come poter seguire la sfida di ritorno dei playoff della competizione più prestigiosa di Europa

Filippo Montoli 27 agosto 2025 (modifica il 27 agosto 2025 | 09:07)

Il programma dell'ultima serata dei playoff di Champions League comprende la partita tra Benfica e Fenerbahce. Dopo il pareggio a reti bianche dell'andata tutto è più aperto che mai. Bruno Lage e i portoghesi provano a confermare la loro presenza nel massimo torneo europeo, mentre Mourinho vuole riportare i turchi in Champions dopo la lunga assenza che dura dalla stagione 2008/2009. Ecco dove vedere Benfica-Fenerbahce in diretta tv e streaming.

Lo stato di forma delle due squadre — Il Benfica ha cominciato alla grande la nuova stagione. Delle 6 partite in tutte le competizioni giocate fino a questo momento, i portoghesi ne hanno vinte 5 e pareggiata 1. In patria ha vinto la Supercoppa portoghese contro lo Sporting Lisbona per 1-0, mentre in campionato ha sconfitto Estrela Amadora (1-0) e Tondela (3-0). In Champions League, infine, ha battuto agilmente il Nizza per 2-0 sia all'andata sia al ritorno e ha pareggiato la gara d'andata con i turchi.

Il Fenerbahce non ha avuto un inizio di stagione altrettanto buono. In campionato ha giocato due partite, vincendone una con il Kocaelispor (3-1) e pareggiando l'altra con il Goztepe (0-0). In Champions League ha affrontato il Feyenoord nel turno preliminare precedente. La sconfitta in Olanda per 2-1 è stata ribaltata nettamente in Turchia con un pesante 5-2.

Le probabili formazioni — Bruno Lage dovrà fare a meno di Bruma, Luis e Bah. Per il resto, dovrebbe schierare un inedito 4-3-3. Trubin tra i pali. Dedic, Silva, Otamendi e Dahl in difesa. A centrocampo, i braccetti Schjelderup e Rios saranno supportati da Barrenechea nel mezzo. Davanti, Pavlidis guiderà l'attacco delle Aquile, con al fianco le ali Aursnes e Akturkoglu.

Mourinho invece non può contare su Tosun e Yandas, mentre è in forte dubbio la presenza di Becao. Il portoghese dovrebbe scendere in campo con il 3-4-1-2. Egribayat in porta. Difesa a tre composta da Muldur, Skriniar e Oosterwolde. A centrocampo Amrabat e Fred avranno ai rispettivi fianchi Semedo e Brown. In attacco, doppia punta con Duran ed En-Nesyri.

BENFICA (4-3-3): Trubin; Dedic, Silva, Otamendi, Dahl; Schjelderup, Barrenechea, Rios; Aursnes, Pavlidis, Akturkoglu. Allenatore: Bruno Lage.

FENERBAHCE (3-4-1-2): Egribayat; Muldur, Skriniar, Oosterwolde; Semedo, Amrabat, Fred, Brown; Szymanski; Duran, En-Nesyri. Allenatore: José Mourinho.

Benfica-Fenerbahce, dove vedere la partita in diretta tv e streaming live — La partita di ritorno dell'ultimo playoff di Champions League in programma mercoledì 27 agosto alle ore 21:00 sarà visibile in diretta streaming su Amazon Prime Video. Per tutti gli abbonati alla piattaforma sarà possibile seguire il match senza ulteriori costi aggiuntivi sui propri dispositivi connessi alla rete (Smart TV, PC, tablet e smartphone).