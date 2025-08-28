Il Benfica torna in Champions League per la quinta stagione consecutiva. Un risultato ottenuto passando per i preliminari, eliminando all'ultimo turno il Fenerbahce di Mourinho. Ecco quanto incasseranno le Aguias per la partecipazione al massimo torneo continentale.
Benfica, la Champions ti fa ricco: ecco quanto ha guadagnato il club dalla qualificazione
I pagamenti Uefa e quanto ha già incassato il Benfica—
La qualificazione alla Champions League è, oltreché un grande successo dal punto di vista sportivo, un enorme risorsa economica, soprattutto per i club che magari hanno un fatturato più basso delle top europee. Ecco perché nello spareggio tra Benfica e Fenerbahce c'era in palio molto di più della semplice partecipazione al torneo. A spuntarla sono stati i portoghesi, che faranno parte della Champions League alle porte. In attesa del sorteggio del calendario del maxi-girone, previsto per stasera 28 agosto alle 18.00, ecco quanto hanno incassato i lusitani.
Partiamo dalla quota base: 18.6 milioni di euro. Si tratta della cifra che riceve ogni squadra che partecipa alla fase finale. Per "fase finale" si intende ovviamente quella alla quale i club accedono dopo i preliminari o direttamente dai rispettivi campionati, quindi dal girone unico in poi. Accedendo alla classifica a 36 squadre introdotta nella stagione passata, i portoghesi avranno diritto in seguito a un altro premio: quello per il piazzamento. La società che si classificherà 36esima metterà le mani su 275.000 euro. A salire, ogni posizione vale la stessa cifra, fino ad arrivare ai 9.9 milioni del primo posto.
A questa cifra si aggiunge poi il premio per ogni partita che la Uefa riserva alle squadre: 2.1 milioni a vittoria e 700.000 euro a pareggio nella fase a gironi. Infine, c'è anche il cosiddetto premio per il valore, che punta a compensare il club in base a quanto questo valga dal punto di vista dei diritti televisivi europei ed extra-europei. Il Benfica riceverà 8.65 milioni di euro aggiuntivi, due in più dello Sporting. Il totale è di 27.5 milioni di euro.
