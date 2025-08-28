derbyderbyderby calcio estero Benfica, la Champions ti fa ricco: ecco quanto ha guadagnato il club dalla qualificazione

Benfica, la Champions ti fa ricco: ecco quanto ha guadagnato il club dalla qualificazione

La competizione più ricca del mondo: solo partecipando si guadagnano quasi 20 milioni. Ecco nello specifico quanto denaro entrerà nelle casse dei portoghesi in questi giorni
Alessandro Savoldi
Alessandro Savoldi

Il Benfica torna in Champions League per la quinta stagione consecutiva. Un risultato ottenuto passando per i preliminari, eliminando all'ultimo turno il Fenerbahce di Mourinho. Ecco quanto incasseranno le Aguias per la partecipazione al massimo torneo continentale.

I pagamenti Uefa e quanto ha già incassato il Benfica

La qualificazione alla Champions League è, oltreché un grande successo dal punto di vista sportivo, un enorme risorsa economica, soprattutto per i club che magari hanno un fatturato più basso delle top europee. Ecco perché nello spareggio tra Benfica e Fenerbahce c'era in palio molto di più della semplice partecipazione al torneo. A spuntarla sono stati i portoghesi, che faranno parte della Champions League alle porte. In attesa del sorteggio del calendario del maxi-girone, previsto per stasera 28 agosto alle 18.00, ecco quanto hanno incassato i lusitani.

Partiamo dalla quota base: 18.6 milioni di euro. Si tratta della cifra che riceve ogni squadra che partecipa alla fase finale. Per "fase finale" si intende ovviamente quella alla quale i club accedono dopo i preliminari o direttamente dai rispettivi campionati, quindi dal girone unico in poi. Accedendo alla classifica a 36 squadre introdotta nella stagione passata, i portoghesi avranno diritto in seguito a un altro premio: quello per il piazzamento. La società che si classificherà 36esima metterà le mani su 275.000 euro. A salire, ogni posizione vale la stessa cifra, fino ad arrivare ai 9.9 milioni del primo posto.

Benfica, la Champions ti fa ricco: ecco quanto ha guadagnato il club dalla qualificazione- immagine 2
I tifosi del Benfica nella scorsa Champions League (Foto di David Ramos/Getty Images)

A questa cifra si aggiunge poi il premio per ogni partita che la Uefa riserva alle squadre: 2.1 milioni a vittoria e 700.000 euro a pareggio nella fase a gironi. Infine, c'è anche il cosiddetto premio per il valore, che punta a compensare il club in base a quanto questo valga dal punto di vista dei diritti televisivi europei ed extra-europei. Il Benfica riceverà 8.65 milioni di euro aggiuntivi, due in più dello Sporting. Il totale è di 27.5 milioni di euro.

