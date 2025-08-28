Mourinho ko con il Benfica: la Champions League manca da sei stagioni

Resoconto molto amaro per lo Special One: l'ultima partecipazione risale alla stagione 2019/2020 con il Tottenham, quando uscì agli Ottavi di Finale contro il Lipsia

Filippo Montoli 28 agosto - 10:13

José Mourinho sta per cominciare la sua sesta stagione consecutiva senza Champions League. L'eliminazione all'ultimo turno preliminare contro il Benfica condanna il portoghese ancora una volta all'Europa League. L'ultima apparizione risale al marzo del 2020 quando era allenatore del Tottenham. Da allora, sia con la Roma sia con il Fenerbahce, Mourinho non è più riuscito a qualificarsi in Champions League, andandoci molto vicino in più di un'occasione.

Mourinho e la maledizione Champions League — Vincere due Champions League non è da tutti. Farlo con Inter e soprattutto con Porto è solo per José Mourinho. Il tecnico portoghese è stato uno degli allenatori simbolo del più importante torneo europeo internazionale nei primi due decenni degli anni Duemila. Da qualche anno a questa parte, però, l'aria è cambiata e anche allenando squadre di un certo calibro come Tottenham e Roma, fare bene e anche solo qualificarsi alla Champions League non è più stato così scontato.

I problemi sono cominciati con il passaggio al Tottenham. Nella stagione 2019/2020 arriva in corso d'opera, a novembre, e nel massimo torneo europeo gioca le ultime due partite dei gironi e gli Ottavi di Finale. Il bilancio è pessimo. 3 sconfitte e 1 vittoria. Quelle contro il Lipsia per un complessivo di 4-0 sono le ultime partite di Champions che Mourinho allena.

Da quel momento riesce a partecipare solo a Europa League e alla prima storica edizione della Conference League, vinta con la Roma. In Italia e poi in Turchia con il Fenerbahce, Mourinho è andato sempre molto vicino alla qualificazione in Champions. Nella Capitale italiana registra la dolorosa sconfitta in Finale di Europa League contro il Siviglia, mentre a Istanbul partecipa due volte ai preliminari, uscendo con Lille e Benfica. La sconfitta di ieri sera, traghetta così lo Special One nella sua sesta stagione consecutiva senza Champions League.