Le squadre italiane conosceranno domani durante il sorteggio le loro avversarie: analizziamo le quattro fasce e il funzionamento del nuovo format

Giorgio Abbratozzato 27 agosto - 16:19

Domani, giovedì 28 agosto, la Champions League entra nel vivo con il sorteggio della fase a girone unico. Le squadre italiane sono in attesa di scoprire quali saranno i loro avversari a partire dal 16 settembre, quando inizierà la prima giornata. L'unica italiana in prima fascia è la nuova Inter di Chivu, in seconda fascia ci saranno l'Atalanta di Juric e la Juventus di Tudor.

La squadra in terza fascia invece sarà il Napolidi Conte, che dopo la vittoria dello scudetto, vorrà essere una minaccia anche in Europa. Il sorteggio inizierà alle ore 17:45 e vedrà coinvolte 36 squadre complessive. La modalità sarà la stessa usata la scorsa stagione. Per arrivare preparati, analizziamo sia la composizione delle fasce sia il regolamento del nuovo metodo.

Verso il sorteggio di Champions League: 4 fasce da 9 squadre — Le fasce della Champions League sono costituite in base al ranking UEFA: 0nella prima figurano la vincitrice dell'edizione precedente e le otto squadre con il coefficiente più alto mentre le altre fasce seguono lo stesso criterio in ordine decrescente di ranking.

Prima fascia:

Paris Saint-Germain

Real Madrid

Manchester City

Bayern Monaco

Liverpool

Inter

Chelsea

Borussia Dortmund

Barcellona

Seconda fascia:

Arsenal

Bayer Leverkusen

Atletico Madrid

Atalanta

Villarreal

Juventus

Eintracht Francoforte

Bodo Glimt

Terza fascia:

PSV Eindhoven

Ajax

Napoli

Sporting CP

Olympiacos

Slavia Praga

Marsiglia

Quarta fascia:

Galatasaray

Union Saint-Gilloise

Athletic Bilbao

Newcastle

Kairat Almaty

Pafos

Gli ultimi spareggi che si giocheranno oggi:

Benfica-Fenerbahce (andata 0-0)

Copenaghen-Basilea (andata 1-1)

Club Bruges-Rangers (andata 3-1)

Qarabag-Ferencvaros (andata 3-1)

Queste squadre devono ancora conquistarsi un posto in Champions League. A loro si aggiunge il Tottenham, già qualificato ma in attesa di capire se finirà in seconda o in terza fascia, e il Monaco, in bilico tra la terza e la quarta fascia.

Come funziona il nuovo Format della Champions League? — Tutte e 36 le squadre saranno inserite in un unico girone complessivo. I club sono suddivisi in 4 fasce da nove squadre ciascuna: ogni squadra affronterà 8 avversarie, due di ciascuna fascia. In questa prima fase del torneo non ci potranno essere scontri tra due squadre della stessa nazione, quindi non ci saranno derby nazionali.

Ecco come si svolge il proseguimento post gironi — Una volta che tutte le squadre avranno giocato le loro 8 partite si sarà stilata una classifica in base al punteggio che ogni squadra avrà raggiunto. Le prime 9 saranno si qualificheranno direttamente alla fase a eliminazione diretta, che prevede sedicesimi/ottavi/quarti/semifinale con partite di andata e ritorno, fino alla finale.

Le ultime nove classificate saranno automaticamente eliminate da ogni competizione europea. Le squadre che si saranno classificate dal decimo al ventisettesimo posto dovranno giocare uno spareggio di andata e ritorno: la decima affronterà la ventisettesima. La undicesima affronterà la ventiseiesima, e così via.