Al termine dell'esordio in campionato contro il Sassuolo, Antonio Conte, allenatore del Napoli, parla ai microfoni di Dazn. Il tecnico ha posto l’accento su miglioramenti da ricercare. Non solo, anche sulla necessità di preservare i valori che hanno portato il club allo scudetto.
Le parole
Sassuolo-Napoli, Conte: “Ordine e pazienza: la marcia è appena cominciata”
Napoli, le parole di Antonio Conte
Conte ha evidenziato il valore del pressing aggressivo e del possesso come pilastri imprescindibili per una squadra di livello europeo, chiudendo con la soddisfazione per lo spirito mostrato e la consapevolezza del lavoro ancora da fare. Inoltre, ha rivendicato un avvio deciso e la volontà di non snaturare le certezze della passata stagione: "La partita l’abbiamo affrontata col piglio giusto sin dall’inizio… mi sto basando sulle certezze dell’anno scorso".
Conte ha spiegato la ricerca di equilibri per far convivere i tre centrocampisti di riferimento con l’inserimento di Kevin De Bruyne, auspicando maggior verticalità nella costruzione: "Nella costruzione potevamo giocare più in verticale velocizzando, invece di controllarla".
"McTom e KDB? Siamo creativi, evidenziamo le loro caratteristiche"
Sul ruolo di McTominay, Conte ha indicato la scelta tattica come valorizzazione delle qualità individuali: “Scott è un assaltatore e arrivando da dietro può diventare devastante… ha anche il tiro da fuori.” Accanto a lui, De Bruyne mantiene un profilo più creativo, utile per coprire diverse zone del campo. Ancora, l’esordio di Antonio Vergara, prodotto del vivaio, è stato inserito nel discorso più ampio sulla gestione delle rotazioni: "È un calciatore che farà parte della rosa… non guardo in faccia se uno è giovane o meno".
