Conte ha evidenziato il valore del pressing aggressivo e del possesso come pilastri imprescindibili per una squadra di livello europeo, chiudendo con la soddisfazione per lo spirito mostrato e la consapevolezza del lavoro ancora da fare. Inoltre, ha rivendicato un avvio deciso e la volontà di non snaturare le certezze della passata stagione: "La partita l’abbiamo affrontata col piglio giusto sin dall’inizio… mi sto basando sulle certezze dell’anno scorso".

Sul ruolo di McTominay, Conte ha indicato la scelta tattica come valorizzazione delle qualità individuali: “Scott è un assaltatore e arrivando da dietro può diventare devastante… ha anche il tiro da fuori.” Accanto a lui, De Bruyne mantiene un profilo più creativo, utile per coprire diverse zone del campo. Ancora, l’esordio di Antonio Vergara, prodotto del vivaio, è stato inserito nel discorso più ampio sulla gestione delle rotazioni: "È un calciatore che farà parte della rosa… non guardo in faccia se uno è giovane o meno".