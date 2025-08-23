Il tecnico dei neroverdi ha espresso sensazioni positive nonostante la sconfitta contro il Napoli

Sconfitta all’esordio per il Sassuolo, che esce sconfitto per 2-0 dal Napolinella prima gara della stagione al Mapei Stadium. In generale, pochi squilli per la formazione neroverde se non per spunti individuali nella ripresa, con il diagonale di Berardi e il mancino dalla distanza di Muharemovic. Al termine della partita, Fabio Grosso è intervenuto in conferenza stampa per esprimere le sue considerazioni sul match.

Sassuolo, le parole di Fabio Grosso "Sicuramente si poteva fare qualcosa di più, ma sono contento della prestazione dei ragazzi", ha esordito l'allenatore del Sassuolo in mixed zone, analizzando la prestazione dei suoi uomini. "Per noi non era facile, abbiamo scoperto quale sia il livello del campionato. Siamo stati in partita, per un po' abbiamo sofferto e abbiamo saputo soffrire".

Soddisfazione generale, dunque, per come il Sassuolo si è presentato alla Serie A nonostante la sconfitta. E nonostante l'uomo in meno nel finale: "Sono contento di come i ragazzi sono stati in campo, anche in dieci. Dobbiamo continuare sulle cose buone di questa gara, abbiamo tutte le qualità per raggiungere il nostro obiettivo".

Fabio Grosso si sofferma poi sulla prova del suo centrocampo, forse un po' in affanno di fronte alle rotazioni continue degli uomini di Antonio Conte: "Non era facile, sappiamo che possiamo migliorarci e arriveranno altri ragazzi che ci aiutano a migliorare (il riferimento a Matic e Vranckx, ndr). Potevamo essere un po' più coraggiosi, provare a portare la palla più pulita davanti, ma abbiamo speso comunque energie contro una squadra forte e matura. Ci teniamo stretti la prestazione di questa sera".