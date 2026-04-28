Il Benfica, vincitore dell'ultima partita di campionato per 4-1, ha fatto i conti con una reazione evidentemente scomposta di Lukebakio. Mourinho aveva deciso di sostituirlo, spiegando nel post-partita come prediligesse Prestianni. Nonostante la reazione dell'attaccante, però, il tecnico portoghese aveva smorzato i toni, spiegando che la discussione avuta con lui non gli fosse affatto dispiaciuta.

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LONDRA, INGHILTERRA - 29 SETTEMBRE: Jose Mourinho, allenatore dello SL Benfica, reagisce durante una sessione di allenamento dello SL Benfica a Stamford Bridge il 29 settembre 2025 a Londra, Inghilterra. (Foto di Alex Broadway/Getty Images)

Lukebakio sui social: "Chiedo scussa, non mi sono controllato"

Veementi pugni sulla poltrona su cui avrebbe dovuto prendere posto dopo nemmeno un'ora di partita, quindi il giaccone d'allenamento scagliato con forza in segno di evidente irascibilità. Infine, Mourinho che gli si avvicina e sembra tentare di trovare un modo per calmare il suo giocatore.

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Questa competizione interna così accesa rischia di nuocere all'unione d'intenti dello spogliatoio. Lukebakio, tuttavia, sembra essersi reso conto del suo gesto spropositato e ha riconosciuto, con una story su Instagram, il proprio errore: "Volevo scusarmi sinceramente per la mia frustrazione nell'ultima partita. Non c'è nulla che possa scusare questo, e non sono solito cadere in queste reazioni. Sono molto esigente con me stesso e lascio che le emozioni mi dominino, perché ho grandi aspettative su me stesso e voglio sempre mostrare la versione migliore di me. Grazie mille per l'affetto che mi avete mostrato fin dall'inizio, e farò tutto il possibile per restituire qualcosa in campo!".

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"Lukebakio ha alcuni aspetti del gioco che non mi appassionano, deve avvicinarsi di più", così José Mourinho subito dopo la sfida tra il suo Benfica e il Moreirense. Evidentemente, ha tentato diil belga classe 1997, facendogli intendere che la competizione tra i suoi calciatori possa essere il miglior motore per ottenere il massimo da ciascuno di loro.

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