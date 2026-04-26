Un successo netto con tre reti di scarto avrebbe dovuto avere solamente conseguenze positive per il Benfica di José Mourinho. Invece, a sorpresa, la concorrenza interna allo spogliatoio rischia di diventare un problema nella gestione del rapporto tra i calciatori. Il tecnico portoghese, dal canto suo, non sembra così dispiaciuto.

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LONDRA, INGHILTERRA - 29 SETTEMBRE: Jose Mourinho, allenatore dello SL Benfica, reagisce durante una sessione di allenamento dello SL Benfica a Stamford Bridge il 29 settembre 2025 a Londra, Inghilterra. (Foto di Alex Broadway/Getty Images)

Benfica, Lukebakio furibondo: la ricostruzione

quello andato in scena al minuto numero 58 di Benfica-Moreirense. La partita, che in quel momento era ferma sul 2-0 per i padroni di casa, si accende improvvisamente. José Mourinho, tecnico del Benfica, opera ben tre sostituzioni. Oltre a Bah e Rafa Silva,che non la prende bene - eufemismo. Prima prende a pugni la poltrona della panchina, quindi scaglia il giaccone d'allenamento.

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È stata una chiara dimostrazione di dissenso verso la scelta tecnica di Mourinho. Lukebakio, d'altra parte, non ha mai giocato una partita per intero da quando è iniziato il 2026 e la crescita esponenziale di Prestianni lo sta mettendo severamente in difficoltà. Dopo un lungo infortunio, Lukebakio è tornato a giocare il 17 febbraio scorso contro il Real Madrid.

Morinho su Lukebakio: "Un tira e molla positivo"

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A sorpresa, nonostante José Mourinho si fosse avvicinato a Lukebakio per calmarlo e si pensasse a un battibecco acceso avvenuto tra i due, il portoghese in conferenza stampa ha gettato acqua sul fuoco. "A Lukebakio non piaceva essere sostituito, la poltrona non è la colpa della frustrazione di un giocatore che non ama essere sostituito.. Ha chiesto perché doveva essere sostituito, la mia risposta è stata più violenta ma continua, non succede nulla".Insomma, nonostante la reazione plateale del belga classe 1997, Mourinho ha sviato sulla questione, abbassando sensibilmente i toni e non aprendo alcun "caso". D'altronde, rimane la questione della concorrenza interna allo spogliatoio del Benfica, come riporta A Bola e lo stesso Special One ha ribadito: "Il colpevole principale della sua mancanza di utilizzo è Prestianni. È un po' come ho detto un paio di settimane fa...La scorsa stagione lottavamo per il titolo e ora siamo a sette punti dal FC Porto. Comunque, i giocatori hanno le loro caratteristiche. Giocatori e allenatori devono incontrarsi".

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