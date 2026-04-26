Il Benfica si è imposto 4-1 sul Moreirense. Quando sostituito, Lukabakio ha manifestato il suo disappunto. Mourinho ha tentato di smorzare i toni nel postmatch.
Mourinho si prende il Derby Eterno e le telecamere: lo Special One mostra il suo simbolo
Un successo netto con tre reti di scarto avrebbe dovuto avere solamente conseguenze positive per il Benfica di José Mourinho. Invece, a sorpresa, la concorrenza interna allo spogliatoio rischia di diventare un problema nella gestione del rapporto tra i calciatori. Il tecnico portoghese, dal canto suo, non sembra così dispiaciuto.
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Benfica, Lukebakio furibondo: la ricostruzioneUn vero e proprio show quello andato in scena al minuto numero 58 di Benfica-Moreirense. La partita, che in quel momento era ferma sul 2-0 per i padroni di casa, si accende improvvisamente. José Mourinho, tecnico del Benfica, opera ben tre sostituzioni. Oltre a Bah e Rafa Silva, esce dal campo anche Lukebakio che non la prende bene - eufemismo. Prima prende a pugni la poltrona della panchina, quindi scaglia il giaccone d'allenamento.
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È stata una chiara dimostrazione di dissenso verso la scelta tecnica di Mourinho. Lukebakio, d'altra parte, non ha mai giocato una partita per intero da quando è iniziato il 2026 e la crescita esponenziale di Prestianni lo sta mettendo severamente in difficoltà. Dopo un lungo infortunio, Lukebakio è tornato a giocare il 17 febbraio scorso contro il Real Madrid.
Morinho su Lukebakio: "Un tira e molla positivo"A sorpresa, nonostante José Mourinho si fosse avvicinato a Lukebakio per calmarlo e si pensasse a un battibecco acceso avvenuto tra i due, il portoghese in conferenza stampa ha gettato acqua sul fuoco. "A Lukebakio non piaceva essere sostituito, la poltrona non è la colpa della frustrazione di un giocatore che non ama essere sostituito. Abbiamo avuto un tira e molla che mi piace. Ha chiesto perché doveva essere sostituito, la mia risposta è stata più violenta ma continua, non succede nulla".
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