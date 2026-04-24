10 giorni a fine stagione per decidere. Queste le parole di Mourinho in conferenza stampa, che ha così rimandato l'appuntamento col futuro di qualche settimana.
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Classica conferenza stampa pre-partita per il Benfica, alla vigilia della gara contro il Moirerense. Josè Mourinho ha risposto sulle domande dei giornalisti, concentrati soprattutto sul suo futuro. Il tecnico, come spesso accade nelle sue interviste, ha lasciato la porta aperta a qualsiasi possibilità.
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Il futuro di Josè MourinhoDove sarà Josè Mourinho la prossima stagione? Se lo chiedono in molti, soprattutto i tifosi del Benfica, che necessitano risposte. E queste risposte hanno cercato di dargliele i giornalisti che, ponendo domande al tecnico portoghese prima della gara di campionato, si sono focalizzati su cosa accadrà quando la stagione sarà volta al termine. In sala stampa hanno chiesto a Josè se ha avuto bisogno di rassicurare i calciatori dopo le sue dichiarazioni sul futuro. La risposta secca del tecnico: "No, ho già detto abbastanza, forse anche più del necessario, quindi non ho bisogno di aggiungere altro. Quello che ho detto, l'ho detto, e non c'è bisogno di ripeterlo. Questo è tutto".
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Real Madrid o nazionale in vista?Il tecnico portoghese è arrivato a Benfica tra tante polemiche, a partire dell'eliminazione ai preliminari di Champions League del Fenerbahce - di cui all'epoca era allenatore - proprio contro il suo Benfica. Ma è comunque riuscito a fare suo il club lusitano, e a portarlo a giocarsi la qualificazione diretta in Champions contro lo Sporting. Numerose sono ora le voci che vogliono il tecnico lontano dalla panchina del Do Dragao, tra chi lo vorrebbe a guidare la nazionale portoghese e chi si augura un suo ritorno a Madrid.
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