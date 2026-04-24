Classica conferenza stampa pre-partita per il Benfica, alla vigilia della gara contro il Moirerense. Josè Mourinho ha risposto sulle domande dei giornalisti, concentrati soprattutto sul suo futuro. Il tecnico, come spesso accade nelle sue interviste, ha lasciato la porta aperta a qualsiasi possibilità.

AMSTERDAM, PAESI BASSI - 25 NOVEMBRE: José Mourinho, allenatore del Benfica, osserva la partita della quinta giornata della fase a gironi di UEFA Champions League 2025/26 tra AFC Ajax e SL Benfica alla Johan Cruijff Arena il 25 novembre 2025 ad Amsterdam, Paesi Bassi. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

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Il futuro di Josè Mourinho

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Non voglio aggiungere altro. Ho già detto quello che dovevo dire riguardo al Benfica

e non intendo rilasciare ulteriori commenti. La notizia uscita oggi, secondo cui sarei arrabbiato con il presidente. L'unico motivo per cui sono arrabbiato con lui è che, non so perché, non mi hanno dato la medaglia per i 25 anni di appartenenza al club". Il tecnico ha giocato molto su questo punto, aggiungendo però che ci sarà un confronto a fine stagione. "Credo l'abbiano data a tutti tranne che a me, si sono dimenticati di me. Questo è l'unico motivo del mio disappunto; per il resto, va tutto bene, non c'è assolutamente nessun problema. Tutti conoscono la situazione. Alla fine della stagione, avremo 10 giorni per decidere se continuare o separarci. Ho già detto quello che dovevo dire e non ho altro da aggiungere".

Se lo chiedono in molti, soprattutto i tifosi del Benfica, che necessitano risposte. E queste risposte hanno cercato di dargliele i giornalisti che, ponendo domande al tecnico portoghese prima della gara di campionato, si sono focalizzati su cosa accadrà quando la stagione sarà volta al termine. In sala stampa hanno chiesto a Josè se ha avuto bisogno di rassicurare i calciatori dopo le sue dichiarazioni sul futuro. La risposta secca del tecnico: "No,, quindi non ho bisogno di aggiungere altro. Quello che ho detto, l'ho detto, e non c'è bisogno di ripeterlo. Questo è tutto".Al tecnico è stato anche chiesto se le voci su un suo possibile screzio con il presidente -- fossero vere. "

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Real Madrid o nazionale in vista?

Il tecnico portoghese è arrivato a Benfica tra tante polemiche, a partire dell'eliminazione ai preliminari didel- di cui all'epoca era allenatore - proprio contro il suo Benfica. Ma è comunque riuscito a fare suo il club lusitano, e a portarlo a giocarsi la qualificazione diretta in Champions contro lo Sporting . Numerose sono ora le voci che vogliono il tecnico lontano dalla panchina del, tra chi lo vorrebbe a guidare la nazionale portoghese e chi si augura un suo ritorno a

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