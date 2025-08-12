derbyderbyderby calcio estero Benfica-Nizza, dove vedere il ritorno delle qualificazioni di Champions in diretta tv e streaming

CHAMPIONS LEAGUE

Benfica-Nizza, dove vedere il ritorno delle qualificazioni di Champions in diretta tv e streaming

Benfica Nizza dove vedere
Ecco dove poter vedere la diretta della partita di ritorno del terzo turno delle qualificazioni per la prossima Champions League
Filippo Montoli
Filippo Montoli

Questa sera, martedì 12 agosto, si chiude il terzo turno preliminare di Champions League. Tra le partite più importanti c'è certamente quella tra Benfica e Nizza. Il 2-0 dei portoghesi dell'andata sembra aver già chiuso la questione qualificazione, ma nel calcio mai dire mai. Chi vince accede all'ultimo turno prima della fase a campionato. Chi perde parteciperà di diritto alla fase a campionato dell'Europa League. Ecco dove vedere Benfica-Nizza in diretta tv e streaming.

Lo stato di forma delle due squadre

—  

Il Benfica dopo l'ottimo Mondiale per Club ha avuto poco tempo per riprendere le energie e preparare al meglio la nuova stagione. Prima del nuovo inizio è stato possibile disputare una sola amichevole, quella contro il Fenerbahce terminata 3-2 per i portoghesi. Subito dopo è arrivata la finale di Supercoppa portoghese contro lo Sporting Lisbona, vinta di misura per 1-0. Proprio per questi impegni ravvicinati il club ha chiesto e ottenuto il rinvio della prima di campionato contro il Rio Ave. L'ultima partita ufficiale giocata è quindi quella dell'andata, vinta per 2-0 a Nizza.

Benfica-Nizza, dove vedere il ritorno delle qualificazioni di Champions in diretta tv e streaming- immagine 2
Bruno Lage, allenatore del Benfica (Photo by Gualter Fatia/Getty Images)

Il Nizza ha sicuramente avuto più tempo per preparare la nuova stagione. In estate ha disputato 6 amichevoli, vincendone 4, pareggiandone 1 e perdendone 1. La prima e fino a questo momento unica partita ufficiale giocata è proprio quella contro il Benfica di settimana scorsa. Il risultato è stato forse troppo netto se si considera la prestazione dei francesi. La gara è stata molto equilibrata, ma i portoghesi sono stati più cinici sotto porta. I due gol nella ripresa lasciano poche speranze agli uomini di Franck Haise.

Le probabili formazioni

—  

Bruno Lage non può contare su diversi giocatori. Bruma, Bah, Akturkoglu e Silva sono tutti indisponibili. Il tecnico del Benfica dovrebbe scendere in campo con il 4-4-2. Trubin tra i pali. Difesa a quattro con Dedić, Silva, Otamendi e Dahl. A centrocampo, Aursnes e Schjelderup occuperanno le fasce, mentre al centro ci saranno Ríos e Barrenechea. In attacco spazio alla coppia Pavlidis e Ivanovic.

Anche Franck Haise ha alcune indisponibilità. Ndayishimiye e Abdelmonem sono fuori. Il Nizza dovrebbe scendere in campo con un 3-4-1-2. In porta Diouf. Trio difensivo composto da Mendy, Bah e Dante. A centrocampo Clauss, Sanson, Boudaoi e Bard. La trequarti è tutta di Bounani, il quale proverà a servire la coppia d'attacco formata da Jansson e Moffi.

Benfica-Nizza, dove vedere il ritorno delle qualificazioni di Champions in diretta tv e streaming- immagine 3
Franck Haise, allenatore del Nizza (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

BENFICA (4-4-2): Trubin; Dedić, António Silva, Otamendi, Dahl; Aursnes, Ríos, Barrenechea, Schjelderup; Ivanovic, Pavlidis. Allenatore: Bruno Lage.

NIZZA (3-4-1-2): Diouf; Mendy, Bah, Dante; Clauss, Sanson, Boudaoi, Bard; Bounani; Jansson, Moffi. Allenatore: Franck Heise.

Benfica-Nizza, dove vedere la partita in diretta

—  

La partita di ritorno del terzo turno delle qualificazioni di Champions League è in programma martedì 12 agosto alle ore 21:00 allo stadio da Luz di Benfica. Nessuna emittente italiana ha acquistato i diritti tv dei turni preliminari della massima competizione europea e per questo motivo non sarà possibile seguire in diretta tv o streaming la gara.

Leggi i
commenti
Calcio estero: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA