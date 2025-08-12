Ecco dove poter vedere la diretta della partita di ritorno del terzo turno delle qualificazioni per la prossima Champions League

Filippo Montoli 12 agosto - 14:52

Questa sera, martedì 12 agosto, si chiude il terzo turno preliminare di Champions League. Tra le partite più importanti c'è certamente quella tra Benfica e Nizza. Il 2-0 dei portoghesi dell'andata sembra aver già chiuso la questione qualificazione, ma nel calcio mai dire mai. Chi vince accede all'ultimo turno prima della fase a campionato. Chi perde parteciperà di diritto alla fase a campionato dell'Europa League. Ecco dove vedere Benfica-Nizza in diretta tv e streaming.

Lo stato di forma delle due squadre — Il Benfica dopo l'ottimo Mondiale per Club ha avuto poco tempo per riprendere le energie e preparare al meglio la nuova stagione. Prima del nuovo inizio è stato possibile disputare una sola amichevole, quella contro il Fenerbahce terminata 3-2 per i portoghesi. Subito dopo è arrivata la finale di Supercoppa portoghese contro lo Sporting Lisbona, vinta di misura per 1-0. Proprio per questi impegni ravvicinati il club ha chiesto e ottenuto il rinvio della prima di campionato contro il Rio Ave. L'ultima partita ufficiale giocata è quindi quella dell'andata, vinta per 2-0 a Nizza.

Il Nizza ha sicuramente avuto più tempo per preparare la nuova stagione. In estate ha disputato 6 amichevoli, vincendone 4, pareggiandone 1 e perdendone 1. La prima e fino a questo momento unica partita ufficiale giocata è proprio quella contro il Benfica di settimana scorsa. Il risultato è stato forse troppo netto se si considera la prestazione dei francesi. La gara è stata molto equilibrata, ma i portoghesi sono stati più cinici sotto porta. I due gol nella ripresa lasciano poche speranze agli uomini di Franck Haise.

Le probabili formazioni — Bruno Lage non può contare su diversi giocatori. Bruma, Bah, Akturkoglu e Silva sono tutti indisponibili. Il tecnico del Benfica dovrebbe scendere in campo con il 4-4-2. Trubin tra i pali. Difesa a quattro con Dedić, Silva, Otamendi e Dahl. A centrocampo, Aursnes e Schjelderup occuperanno le fasce, mentre al centro ci saranno Ríos e Barrenechea. In attacco spazio alla coppia Pavlidis e Ivanovic.

Anche Franck Haise ha alcune indisponibilità. Ndayishimiye e Abdelmonem sono fuori. Il Nizza dovrebbe scendere in campo con un 3-4-1-2. In porta Diouf. Trio difensivo composto da Mendy, Bah e Dante. A centrocampo Clauss, Sanson, Boudaoi e Bard. La trequarti è tutta di Bounani, il quale proverà a servire la coppia d'attacco formata da Jansson e Moffi.

BENFICA (4-4-2): Trubin; Dedić, António Silva, Otamendi, Dahl; Aursnes, Ríos, Barrenechea, Schjelderup; Ivanovic, Pavlidis. Allenatore: Bruno Lage.

NIZZA (3-4-1-2): Diouf; Mendy, Bah, Dante; Clauss, Sanson, Boudaoi, Bard; Bounani; Jansson, Moffi. Allenatore: Franck Heise.

Benfica-Nizza, dove vedere la partita in diretta — La partita di ritorno del terzo turno delle qualificazioni di Champions League è in programma martedì 12 agosto alle ore 21:00 allo stadio da Luz di Benfica. Nessuna emittente italiana ha acquistato i diritti tv dei turni preliminari della massima competizione europea e per questo motivo non sarà possibile seguire in diretta tv o streaming la gara.