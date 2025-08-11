Il giovane attaccante croato delle Aquile, noto per la sua versatilità tattica e la struttura fisica solida, ha iniziato il suo percorso in Austria prima di farsi notare in club di rilievo europei

Stefano Sorce 11 agosto 2025 (modifica il 11 agosto 2025 | 14:02)

A Lisbona, città delle sette colline e dei grandi navigatori, ogni nuovo arrivo è come una scoperta che promette di cambiare la rotta della storia. Stavolta la bussola del Benfica ha puntato verso nord-est, portando un giovane attaccante croato con passaporto austriaco: Franjo Ivanovic.

Come i navigatori che un tempo salpavano dal porto di Belem per conquistare nuovi orizzonti, Ivanovic è sbarcato all’Estadio da Luz con la missione di esplorare e conquistare le difese avversarie, armato di potenza, tecnica e istinto da bomber.

Franjo Ivanovic con la maglia della Croazia

Le curiosità sul bomber croato — Il suo nome, Franjo, aggiunge un altro strato di significato alla sua storia. Derivato dal latino Franciscus, significa “uomo libero” o “appartenente al popolo franco”, un antico popolo germanico. Un nome che richiama libertà, coraggio e nobiltà, proprio come le qualità che Ivanovic dimostra sul campo, in ogni scatto e in ogni gol.

Nato il primo ottobre 2003 a Schwaz, una piccola città del Tirolo in Austria, Ivanovic porta con sé non solo il talento calcistico, ma anche un’eredità storica che parla di forza e valore. Schwaz è famosa per la sua imponente Miniera d’Argento, una delle più grandi miniere medievali al mondo, che un tempo ha fornito all’Europa ben l’85% dell’argento mondiale. Proprio come quel prezioso metallo estratto dalle montagne tirolesi, il talento di Ivanovic emerge costante e brillante, pronto a diventare una risorsa preziosa nel calcio europeo.

Dall'Augsburg al Rijeka — Franjo Ivanovic è uno dei giovani talenti più promettenti del calcio europeo. Nato con doti tecniche fuori dal comune, ha dimostrato fin da giovanissimo una visione di gioco, una mobilità e una capacità di lettura del gioco che lo rendono un giocatore completo e molto difficile da arrestare. La sua tecnica eccellente, la capacità di dribbling in spazi stretti e la precisione nel tiro con entrambi i piedi lo rendono un attaccante eclettico e imprevedibile.

La sua carriera ha avuto un percorso non sempre lineare: dopo aver mostrato grandi qualità nell’accademia dell’Augsburg, dove è arrivato dall’Austria a soli 12 anni, ha vissuto anni di attesa e frustrazione, con poche occasioni per esordire tra i professionisti. Questo momento difficile avrebbe potuto compromettere il suo futuro, ma Franjo Ivanovic ha saputo reagire con determinazione, decidendo di trasferirsi al Rijeka per cercare maggiore spazio e opportunità.

Le parole di Ivica Medo su Ivanovic al Benfica — Per conoscere ancora meglio Franjo Ivanovic e soprattutto le sue caratteristiche tecniche, ci siamo rivolti a Ivica Medo, giornalista croato di "Gol.Hr". Queste le sue parole sul bomber croato: "Il trasferimento in Croazia si è rivelato fondamentale per la sua crescita: a Rijeka ha iniziato a farsi notare, attirando l’attenzione del Royal Union SG in Belgio, che lo ha acquistato per 4 milioni di euro. Qui Ivanovic è esploso definitivamente, diventando uno dei protagonisti della squadra e uno dei migliori giovani del campionato belga. Nella sua ultima stagione ha segnato 24 gol tra Rijeka e Union e ha fornito 9 assist, numeri che hanno confermato il suo valore e il suo talento".

"A soli 21 anni, Ivanovic ha già mosso i primi passi con la nazionale croata, dove ha mostrato il suo fiuto per il gol anche a livello internazionale. Nel 2025 ha firmato per il Benfica, club che ha investito circa 23 milioni di euro più bonus, convinto che il suo potenziale possa crescere ancora di più e portarlo a livelli altissimi".

"Sul campo, è un giocatore estremamente versatile: può agire sia da attaccante esterno sia come centravanti arretrato, posizione in cui esprime al meglio la sua creatività, la capacità di inserirsi negli spazi e di collaborare con i compagni. Non è un giocatore egoista, ama costruire gioco e offrire assist, dimostrando grande intelligenza tattica e umiltà".

"Fisicamente, negli ultimi anni ha lavorato molto per migliorare forza, agilità e resistenza, diventando un atleta completo e capace di mantenere intensità e aggressività per tutta la partita. Pur essendo giovane, ha già accumulato esperienza e consapevolezza, rendendolo un elemento affidabile anche nelle fasi decisive del gioco".

"Franjo Ivanovic rappresenta una nuova generazione di calciatori dotati non solo di talento tecnico, ma anche di carattere e determinazione. Il Benfica crede in lui come in un futuro campione e punta a farlo crescere ulteriormente, convinto che possa diventare un punto di riferimento assoluto nel calcio europeo. Con ancora ampi margini di miglioramento, soprattutto nel gioco aereo e nella gestione delle energie, Franjo è destinato a scrivere pagine importanti nella storia del calcio, diventando un modello per tanti giovani che sognano di arrivare al top".