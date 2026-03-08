Benfica-Porto, statistiche e precedenti del big match portoghese

Presso lo Stadio Da Luz, la squadra di Lisbona allenata da Mourinho ospiterà i grandi rivali guidati da Farioli, attualmente primi in campionato

Jacopo del Monaco 8 marzo - 11:22

Tra le partite che si disputeranno nel corso della giornata odierna trova il suo spazio anche quella tra il Benfica ed il Porto. I due club, infatti, si sfideranno nel Clássico valevole per la venticinquesima giornata dell Primeira Liga, ovvero la massima competizione portoghese. Il big match lusitano avrà inizio alle ore 19:00 e si giocherà a Lisbona, presso lo Stadio Da Luz. In attesa del fischio d'inizio, vediamo insieme le statistiche riguardanti i precedenti tra le due grandi potenze portoghesi.

Benfica-Porto, i precedenti — In questo momento, il Benfica allenato da José Mourinho si trova al terzo posto della classifica della massima competizione portoghese avendo totalizzato 58 punti, quattro in meno rispetto al secondo posto occupato dallo Sporting Lisbona. Nella scorsa giornata di campionato, le Águias hanno vinto 1-2 in casa del Gil Vicente. Il Porto guidato da Francesco Farioli, invece, è la capolista della Primeira Liga dalla quarta giornata, ad oggi ha 65 punti e nello scorso turno ha vinto 3-1 tra le mura amiche del Do Dragão contro l'Arouca.

In tutta la loro storia, le due big del campionato lusitano hanno giocato contro in 259 occasioni. La prima di queste risale al 28 giugno 1931, data in cui i due club si sono sfidati nella finale del Campeonato de Portugal, competizione che ha preceduto l'attuale Taça de Portugal, vale a dire la coppa nazionale. Quel giorno, il Benfica ha vinto 3-0 con doppietta di Vitor Silva e rete di Augusto Dinis. Ad oggi, il Porto ha vinto il Clássico103 volte, dieci in più dei suoi rivali mentre i pareggi sono stati 63. Per quanto riguarda i gol segnati, invece, è il Benfica ad essere in vantaggio visto che si trova a quota 398, mentre quelli degli avversari di oggi sono 375.

O Clássico in campionato — Nella massima divisione nazionale, Águias e Dragões hanno giocato contro 183 volte e, anche in questo caso, il Porto ha più vittorie: 72, mentre i padroni di casa di straniere ne hanno vinte 61 e gli incontri terminati in parità sono stati 50. L'ultimo di questi risale alla gara d'andata disputata ad ottobre di quest'edizione del campionato, coi due club che hanno pareggiato 0-0. La scorsa stagione, invece, il Benfica ha vinto il Clássico sia all'andata che al ritorno con lo stesso risultato, ovvero 4-1 e, nel secondo incontro disputato al Do Dragão, l'attaccante greco Vangelis Pavlidis ha realizzato una tripletta. Il Porto, invece, non vince in Primeira Liga contro il Benfica dal 5-0 datato 3 marzo 2024 con doppietta di Galeno e reti di Wendell, Pepê e Namaso.

Quando il big match del campionato portoghese si gioca a Lisbona, il Benfica sa sfruttare molto bene il fattore campo. In tutta la sua storia, infatti, la squadra della capitale ha giocato contro il Porto 91 partite di campionato, collezionando ben 45 vittorie, 27 pareggi e soltanto 19 sconfitte. L'ultima volta che il Porto ha conquistato la vittoria in casa Encarnados risale al 7 aprile di tre anni fa, quando ha vinto 1-2 grazie ai gol di Uribe e Taremi dopo esser andato sotto col punteggio a causa dell'autogol del portiere Diogo Costa. Il Benfica, tra l'altro, in un Clássico di campionato disputato in casa il 7 febbraio 1943 ha ottenuto la vittoria con ben dieci gol di scarto visto che quell'incontro è terminato 12-2. Tra i marcatori di quel giorno, segnaliamo Julinho autore di un poker e le doppiette di Valadas e Teixeira.

