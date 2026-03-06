I calciatori lasciano spazio ai piatti tipici: cozido, bacalhau e pastéis de nata per Lisbona contro francesinha, tripas e vinho do Porto. Una partita immaginaria tra capitale e Nord, tra tecnica e orgoglio.

Silvia Cannas Simontacchi 6 marzo - 10:37

Lisbona, domenica 8 marzo 2026, ore 19.00. L'Estadio Da Luz ribolle come una pentola sul fuoco. Nella casa del Benfica è tutto pronto per accogliere il Porto: l'atmosfera è la stessa di quando si apparecchia la tavola con il servizio buono, per fare bella figura con l'ospite d'onore. Un invitato verso cui, però, non si prova troppa simpatia. Un'altra domenica di Classico: l'eleganza della capitale contro il Nord orgoglioso e operaio.

Se il prato verde fosse una tovaglia, Benfica-Porto sarebbe il confronto tra la cucina lisboeta, che rappresenta l'intero Paese, e quella del Porto, più diretta e robusta. Un duello senza esclusione di colpi, in cui le protagoniste sono ricette che raccontano intere città.

Il grande calcio internazionale è sempre più accessibile grazie alle piattaforme di streaming che trasmettono eventi sportivi in diretta:

Primo tempo tra Benfica e Porto: tecnica e tradizione lusitana Le Aguias scendono in campo con un 4-3-3 elegantissimo, pensato per dettare il ritmo della partita e mantenere il possesso palla. Difende la porta il bacalhau à bras, ordinato ed equilibrato, forse poco spettacolare, ma sempre affidabile. In difesa troviamo i piatti forti della tradizione: al centro c'è il bacalhau com natas, solido e cremoso, con la sua generosa dose di panna; ad affiancarlo c'è l'arroz de pato, un timballo di riso tecnico e saporito, e le ameijoas a bulhao pato, le vongole dell'Estremadura, leggere e tecniche.

A centrocampo il gioco passa dal cozido à portuguesa, un piatto totale a base di carni bollite, a tenere insieme il reparto. Al suo fianco, due mezzali di qualità: il polvo à lagareiro, il polpo arrosto con patate, e l'attesissima feijoada, a base di carne stufata e fagioli neri, il piatto della resistenza dei paesi lusofoni. In attacco il Benfica punta sull'effetto wow: le ali sono i pasteis de bacalhau, veloci e croccanti, e al centro dell'aera la bifana, il panino simbolo dello street food portoghese, semplice ma implacabile.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi GOLDBET

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi SISAL

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi LOTTOMATICA

Secondo tempo: il Porto risponde con l'intensità e l'orgoglio del Nord — Ma il Porto risponde con un 4-4-2 ostico, costruito su carattere e identità. Tra i pali c'è la caldo verde, la tipica zuppa del Nord, semplice ma salda. La difesa è un blocco compatto: al centro c'è il bacalhau à Gomes de Sà, che prende il nome dal suo creatore, a base di uova sode, olive nere e ovviamente baccalà; affiancato dall'intensità del cabrito asado e dal gusto pieno delle patate arrosto con aglio.

A centrocampo si spinge al massimo con l'energia: il regista è l'arroz de tamboril, tecnico e profumato di mare, con accanto due mediani di fatica: la tripas à moda do Porto, il piatto simbolo della città, ruvido e identitario, e il sapore appagante dei bolinhos de bacalhau a coprire ogni spazio.

Davanti, gli ospiti si affidano a una coppia di attacco stellare: a destra la francesinha, l'iconico sandwich ipercalorico e iper farcito, a sinistra le sardine alla griglia, rapide e pungenti, fenomenali nelle ripartenze. È una squadra di personalità spigolose, il Porto, che vive di intensità e di orgoglio.

Benfica e Porto, la capitale contro il Nord — Spesso, però, i derby come questo si decidono negli ultimi minuti...o all'ultima portata: il Benfica chiude con il giallo luminoso dei pasteis da nata, la cui ricetta segreta è ancora oggi custodita dalle suore, con un bicchierino di ginjinha per bagnarsi le labbra. Il Porto risponde con la leite creme, una via di mezzo tra un pastel e una crema catalana, e un bicchiere di vinho do Porto, caldo e avvolgente. È uno scontro tra la città che rappresenta tutto il Paese e quella che non dimentica mai chi è. Buon appetito.

Il grande calcio internazionale è sempre più accessibile grazie alle piattaforme di streaming che trasmettono eventi sportivi in diretta: