Il tecnico italiano dei dragoni portoghesi infiamma la rivalità della stagione contro lo Sporting Lisbona: nel mirino la gestione del match di andata della Taça de Portugal

Pietro Rusconi Redattore 4 marzo - 11:56

Nella semifinale d'andata di Taça de Portugal, il Porto ha subito un piccolo inciampo. La squadra di Francesco Farioli aveva perso solo 3 volte prima della serata di ieri. In EL col Forest, in Taça da Liga col Vitoria e in Liga con il Casa Pia. Tuttavia, per i dragoes ci sarà ancora la possibilità di ribaltare la qualificazione durante il ritorno da giocare in casa. Il vincitore di questa sfida (giocata anche ai vertici della Liga), sfiderà una squadra fra Fafe e Torreense. Il match è terminato 1-o per i padroni di casa dello Sporting Lisbona, grazie ad un rigore segnato dal colombiano Luis Suarez, alla sua trentesima rete stagionale. Il Porto non ha giocato una partita brillante a livello offensivo e in generale, nonostante l'analisi del proprio allenatore abbia minimizzato i problemi in campo (sempre orfani di Samu Omorodion) in favore di una grande critica all'arbitraggio. Il Porto dovrà rimettere insieme i pezzi rapidamente e voltare pagina, perché domenica c'è il Benfica di José Mourinho.

La rabbia di Francesco Farioli — Il tecnico del Porto infatti si è concentrato molto sugli episodi arbitrali della gara: "Il nostro primo tempo è stato positivo.Penso che i ragazzi che ho scelto abbiano giocato bene, hanno dato il massimo e tutto è ancora possibile. Tuttavia, abbiamo dovuto anche fare dei cambi forzati. Ho dovuto sostituire Alberto Costa a causa del cartellino giallo inesistente. Lo Sporting ha avuto almeno tre occasioni in cui i giocatori avrebbero potuto ricevere un cartellino giallo. Il rigore assegnato è netto, ma prima c'era un fallo su Pepê".

Francesco Farioli ha poi rincarato la dose citando l'episodio di Bednarek: "Ogni tocco era un fallo. Questione non valida per noi, che abbiamo giocato una partita corretta ma con grinta. Sono stato obbligato a togliere Bednarek per un infortunio evidente provocatogli da un gesto antisportivo di Suarez. Le immagini sono chiare, è cartellino rosso, non può esistere l'interpretazione. Sopratutto con Hjulmand che fa costantemente pressione sull'arbitro. In ogni caso, il calciatore polacco verrà valutato domani poiché sembrerebbe aver riportato una lesione ossea."