Il Porto continua a volare fra campionato e Europa League: tra i motivi del successo del tecnico italiano c'è la figura del suo vice Lino Godinho, abile lettore di big data e ottimo preparatore di calci piazzati

Pietro Rusconi Redattore 20 febbraio - 14:44

Il Porto non vuole ancora mollare il primo posto nella Liga Portoghese 2025-26. Le 19 vittorie con solo 2 pareggi e 1 sconfitta non lasciano comunque tranquilla la squadra allenata da Francesco Farioli. Infatti, lo Sporting Lisbona e il Benfica di Mou sono distanti rispettivamente 4 e 7 punti dalla vetta. I dragoni dovranno essere bravi a mantenere costantemente la concentrazione e la forza mentale per conquistare i 3 punti ad ogni match. La sfida contro il Rio Ave di domenica non dovrebbe portare eccessive preoccupazioni al Porto, considerando la 15esima posizione degli avversari. Francesco Farioli ha quindi bisogno di ogni strumento e arma possibile per prolungare il suo primato. Tra le mille opzioni costruite dal possesso dei biancoblu, ne risalta una sempre più rilevante nei campionati europei: l'efficacia sui calci piazzati.

Porto, l'uomo dei piazzati di Francesco Farioli — L'importanza dei cosiddetti set pieces è stata resa esplicita in questa stagione dalla funzionalità degli angoli per l'attuale migliore squadra in Europa: l'Arsenal. Gli schemi dei gunners, tra cui le discusse "cariche" sul portiere, e le rimesse di Kayode hanno proiettato una nuova luce su questo elemento del calcio che sembrava essere dimenticato. Francesco Farioli, allenatore molto attento alle nuove avanguardie calcistiche in fase di possesso spettralmente simile ad Arteta, ha puntato molto su questa ritrovata arma da fuoco. Quasi 1 gol su 4 dei dragões nasce da calcio d'angolo, stimando attorno al 23% la percentuale di importanza dei piazzati nell'economia offensiva del Porto. In stagione sono 16 segnati su 69 tentati (10 solo nella Liga portoghese).

Come riporta A Bola, l'uomo artefice del successo specializzato del Porto è Lino Godinho. Conosciuto da Francesco Farioli ai tempi del Qatar (nell'Aspire Academy), l'esperto portoghese lavora con Lucho Gonzalez e Carlos Pintado coordinatore dell'analisi, per preparare alla perfezione queste situazioni, anche grazie all'aiuto di big data e statistiche. Lino è entrato nello staff del tecnico italiano nell'estate passata, dopo aver lavorato in Qatar (2011-2020), Svizzera, Portogallo e Italia (Venezia e Torino).

Il lavoro specializzato del vice di Farioli è particolarmente valorizzato dal talento dei calciatori a disposizione. Tra essi spicca Gabri Veiga, ottimo battitore di piazzati e vecchio rimpianto del Napoli scudettato '22-23. Lo spagnolo ha assistito la testa di Bednarek per la vittoria contro il Nacional nel turno passato, raggiungendo quota 8 assist in stagione di cui 5 da calcio d'angolo.