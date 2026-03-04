L'argentino ha parlato della sconfitta di ieri sera, del passaggio del turno ed anche del futuro di Griezmann

Jacopo del Monaco 4 marzo - 11:19

Nonostante la sconfitta per 3-0 con doppietta di Bernal ed il rigore di Raphinha, il poker della gara d'andata è bastato all'Atletico Madrid per superare il Barcellona e strappare il pass per la finale di Copa del Rey. Nell'atto conclusivo della coppa nazionale, i biancorossi affronteranno una tra Real Sociedad ed Athletic Bilbao, che giocheranno questa sera. Al termine dell'incontro di ieri, Simeone ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa.

Simeone: "Siamo l'Atlético e soffrire è nel nostro destino" — Ecco alcune delle dichiarazioni rilasciate da Simeone al termine della partita di ieri sera contro il Barcellona: "Abbiamo giocato molto bene nel primo tempo, mentre nella ripresa siamo riusciti a resistere ai loro attacchi. Potevamo anche segnare perché ne avevamo bisogno visto l'andamento della gara. So di cosa sono capaci i calciatori del Barcellona, giocano in maniera brillante. Hanno Pedri e Raphinha che hanno giocato bene nel primo tempo. Ho apprezzato com'è entrato Giménez, ma potevamo giocare meglio in attacco. Siamo l'Atlético, destinati a soffrire e spingerci al limite. In questa doppia sfida, siamo stati più bravi dl Barça ed abbiamo capitalizzato il nostro gioco".

In seguito, ha parlato di cos'è successo durante l'intervallo: "Ho detto ai ragazzi di mantenere la calma e di affrontare la realtà, ovvero che il Barça era un passo davanti a noi. Nel primo tempo non abbiamo avuto la possibilità di attaccare". Poi ha speso qualche parola sul futuro di Griezmann: "Spero che possa giocare la finale perché se lo merita più di chiunque altro. Stasera ha fornito una prestazione incredibile. Gli voglio bene e gli auguro sempre il meglio". Successivamente, il Cholo ha parlato così del Barcellona: "Con squadra del genere sei destinato a soffrire quando attaccano. Loro hanno fatto uno sforzo enorme ed erano sempre un passo davanti a noi. Ho parlato anche con Flick facendo i complimenti per la partita. Spero di affrontare di nuovo il Barça anche in Champions".