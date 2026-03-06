Il tecnico italiano, al momento, non è ancora riuscito a dare una svolta alla stagione degli Spurs con un ruolino di marcia che conta ben 3 sconfitte su 3 da quando è arrivato.

Federico Grimaldi 6 marzo - 09:57

Al peggio non c'è mai fine e lo sta vivendo sulla propria pelle il Tottenham di Igor Tudor. Ieri sera, doveva esserci la partita della svolta: vincere contro il Palace e tornare a respirare. Ma non è andata come previsto. Contro la squadra blu di Londra, è arrivata l'ennesima sconfitta stagionale che porta gli Spurs a un solo punto dalla zona retrocessione. Ma il tecnico non fa allarmismi: "Siamo sulla strada giusta", ha ammesso il tecnico italiano alla fine del match. L'ex Juve è stato chiamato in una situazione critica per dare morale e quella scossa che serve per uscire da questi momenti. Fino a qui, però, il suo ruolino di marcia conta ben 3 sconfitte su 3 da quando è arrivato: un bottino magro che rischia seriamente di compromettere in maniera irreversibile la stagione del Tottenham.

Gli appassionati di calcio e sport possono seguire numerosi eventi in diretta grazie alle piattaforme di streaming dedicate.

Tottenham, Tudor è sicuro: "Le vittorie arriveranno" — Il periodo negativo alla Juve doveva essere solo un lontano ricordo. Invece, sembra, che i fantasmi del passato lo stiano perseguitando. Tudor non riesce a trovare la chiave per aprire la strada al Tottenham. Dal suo arrivo, non è cambiato ancora nulla: nessuna vittoria e gioco sempre più deludente. Arrivato per sostituire Frank al meglio, sta addirittura peggiorando lo score del suo predecessore. Eppure, contro il Palace la partita non era iniziata male: gol di Solanke e vantaggio dopo poco più di 20 minuti. Poi, la sliding doors della partita: l'espulsione di Van der Ven. Rigore di Sarr e gol.

Poi il raddoppio dopo pochi minuti e il tris firmato Larsen a fine primo tempo a chiudere il match. Ora Tudor si ritrova già sul banco degli imputati. Ma a fine partita non ha voluto creare allarmismi, vedendo comunque il bicchiere mezzo pieno: "Devo scegliere i ragazzi giusti perché la barca sta andando nella direzione che voglio e deve andare, e chi è a bordo può rimanere. Altrimenti può anche andarsene. Quando i giocatori torneranno, sono sicuro che avremo una buona squadra e le vittorie arriveranno. Non è facile accettare il momento in cui ci troviamo ora, ma è così", ha affermato il tecnico dopo la sconfitta.

Clicca sull'immagine per guardare le partite Live su SISAL

Clicca sull'immagine per accedere al palinsesto GOLDBET

Clicca su questa foto per vedere tutto il calcio gratis con LOTTOMATICA

L'ex Juve ha poi continuato: "È molto difficile. Dobbiamo continuare a lavorare. Cercare di aiutare questi ragazzi, perché li vedo ogni giorno, ci tengono. Non commettere errori. Questa è la chiave alla fine. Mancano ancora nove partite". Ora la Champions contro l'Atletico e poi il Liverpool: al Tottenham gli aspetta una settimana di fuoco. Dove la stagione potrebbe prendere una piega irreversibile: ora Tudor non ha più margine d'errore, il tempo rimasto è poco.

Per chi vuole seguire il calcio e gli eventi sportivi in tempo reale, esistono diverse piattaforme che permettono di guardare le partite in streaming.