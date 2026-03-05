Il Tottenham sta vivendo una delle annate più disastrose della sua storia recente. Nel corso degli ultimi anni, nonostante l'assenza di trofei, gli Spurs hanno dimostrato al mondo intero di essere una squadra altamente competitiva, inserendosi con prepotenza tra le Big Six del calcio inglese e costruendo uno degli stadi più moderni e costosi del pianeta. Oggi, però, la realtà è ben diversa e la squadra sta lottando drammaticamente per non retrocedere in Championship. Come rivelato in esclusiva dall'autorevole portale britannico The Athletic, la dirigenza londinese ha seriamente paura del baratro. I vertici del club starebbero infatti inserendo, in tutti i nuovi contratti e nei rinnovi, una clausola che prevede un taglio drastico e obbligatorio dello stipendio in caso di una clamorosa retrocessione.