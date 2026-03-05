Il Tottenham sta vivendo una delle annate più disastrose della sua storia recente. Nel corso degli ultimi anni, nonostante l'assenza di trofei, gli Spurs hanno dimostrato al mondo intero di essere una squadra altamente competitiva, inserendosi con prepotenza tra le Big Six del calcio inglese e costruendo uno degli stadi più moderni e costosi del pianeta. Oggi, però, la realtà è ben diversa e la squadra sta lottando drammaticamente per non retrocedere in Championship. Come rivelato in esclusiva dall'autorevole portale britannico The Athletic, la dirigenza londinese ha seriamente paura del baratro. I vertici del club starebbero infatti inserendo, in tutti i nuovi contratti e nei rinnovi, una clausola che prevede un taglio drastico e obbligatorio dello stipendio in caso di una clamorosa retrocessione.
Le clausole anti retrocessione per il Tottenham sono tutela economica o clamoroso segnale di resa?—
Se, da una parte, l'inserimento di queste clausole rappresenta una mossa logica e prudente per salvaguardare le casse del club considerando il drastico calo degli introiti legati ai diritti TV in caso di caduta in Championship, dall'altra ha scatenato ulteriormente il malumore della piazza. I supporter degli Spurs, infatti, vedono in questa scelta una mentalità quasi da provinciale. Una superpotenza come il Tottenham, costruita per puntare costantemente a un piazzamento in Champions League, non dovrebbe mostrare una simile mancanza di fiducia nei confronti della propria rosa, né tantomeno dover ricorrere a misure di tutela contro una possibile, umiliante retrocessione.
Il verdetto finale spetta al campo—
La dirigenza londinese si è tutelata, la squadra è in profonda crisi e i tifosi sono in costante malumore. Adesso la palla passa inevitabilmente al campo, che come sempre sarà un giudice spietato. Mancano solo le ultime, decisive partite per capire se queste controverse clausole rimarranno un semplice pezzo di carta in un cassetto o se, clamorosamente, si trasformeranno in un autentico dramma sportivo.
