Tottenham-Crystal Palace, statistiche e precedenti tra i due club londinesi

Questa sera andrà in scena un derby di Londra tra due club che, nonostante i titoli della scorsa stagione, stanno deludendo a livello nazionale

Jacopo del Monaco 5 marzo 2026 (modifica il 5 marzo 2026 | 12:32)

Nel corso della giornata odierna si terrà un derby tutto londinese che metterà di fronte il Tottenham ed il Crystal Palace. I due club, infatti, stanno per chiudere la giornata numero 29 della Premier League. L'incontro avrà inizio alle ore 21:00 e si disputerà presso presso il Tottenham Hotspur Stadium. Aspettando il calcio d'inizio di quest sfida, vediamo insieme le statistiche riguardanti i precedenti tra le due squadre della capitale inglese.

Tottenham-Crystal Palace, i precedenti — Il Tottenham, guidato dal croato Igor Tudor, in questo momento occupa la sedicesima posizione in classifica con i suoi 29 punti, soltanto uno in più rispetto al West Ham che si trova in zona retrocessione. Gli Spurs, tra l'altro, non vincono in campionato 28 dicembre, giorno in cui hanno battuto 0-1 proprio il Crystal Palace. Le Eagles allenate dell'austriaco Oliver Glasner, dal canto loro, sono quattordicesimi avendo totalizzato 35 punti e nello scorso turno di campionato hanno perso 2-1 all'Old Trafford contro il Manchester United.

Ad oggi, le due squadre si sono affrontate in 61 occasioni, la prima di queste risalente al match d'andata della First Division, ovvero il campionato che ha preceduto l'attuale Premier, nella stagione 1969/1970. Al termine di quell'incontro, il Tottenham ha vinto 0-2 in trasferta grazie alle reti di Martin Chivers e Jimmy Pearce. In questo derby tra i due club di Londra, gli Spurs hanno le statistiche dalla loro parte avendo ottenuto 34 vittorie, mentre il Crystal Palace ha vinto dodici volte e gli incontri terminati in parità sono stati quindici. Anche per quanto riguarda i gol il Tottenham ha un notevole vantaggio, visto che ne ha realizzati 93 contro i 47 dei rossoblù.

Le statistiche in Premier League — Tenendo conto delle sfide tra i due club soltanto in Premier League, quindi dal 1992 fino ai giorni nostri, questo derby della capitale inglese è andato in scena 33 volte. Ovviamente, anche in questo caso il Tottenham ha un vantaggio sulle statistiche avendo collezionato 20 vittorie, sei sconfitte e sette pareggi. L'ultimo pareggio tra le due squadre risale all'1-1 del 13 dicembre 2020 con rete di Harry Kane per gli Spurs e Jeffrey Schlupp per i rossoblù. La scorsa stagione, le Eagles hanno vinto entrambe le partite di campionato: 1-0 in casa con gol di Jean-Philippe Mateta all'andata; 2-0 in trasferta al ritorno con doppietta di Eberechi Eze.

Nel girone d'andata dell'edizione di questo campionato, invece, la rete di Archie Gray ha deciso la gara in favore del Tottenham. Quando gli Spurs affrontano tra le mura amiche il Crystal Palace hanno quasi sempre vinto. Su sedici partite, infatti, hanno ottenuto dieci vittorie, quattro pareggi e soltanto due sconfitte. Tra queste, una è quella della scorsa stagione e l'altra risale allo 0-1 del novembre 1997 con rete di Neil Shipperley. Per la prima volta nella sua storia, i rossoblù avranno la possibilità di vincere due match in casa del Tottenham in altrettante Premier League consecutive.

