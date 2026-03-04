derbyderbyderby streaming Tottenham-Crystal Palace: dove vedere la sfida in diretta TV e in streaming live

PREMIER LEAGUE

Tottenham-Crystal Palace: dove vedere la sfida in diretta TV e in streaming live

Igor Tudor. nuovo allenatore del Tottenham - Ph Getty Images
La formazione di Igor Tudor e gli uomini Oliver Glasner si sfidano: sarà un duello importante per la classifica.
Domenico Ciccarelli
Domenico Ciccarelli Redattore 

Il turno infrasettimanale di Premier League si chiude con un match che potrebbe dire molto nelle parti basse della classifica: si sfidano il Tottenham e il Crystal Palace. Per gli Spurs, inaspettatamente, si è rivelata una stagione molto difficile. Gli uomini di Igor Tudor distano solo 4 punti dalla zona salvezza, mentre la formazione di Oliver Glasner è in cerca di ulteriori punti per ottenere la tranquillità più totale.

Per poter assistere alla diretta streaming ed in maniera gratuita di diverse discipline sportive, ci sono tre tre alternative:

Su Sisal, partite di calcio e tanti altri sport in streaming: clicca qui per registrarti

Vuoi seguire le migliori partite e il meglio degli sport? Clicca qui e registrati su Lottomatica

Guarda ora il calcio e lo sport GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU GOLDBET

Dove vedere Tottenham-Crystal Palace in diretta TV e streaming gratis

—  

La sfida tra Tottenham-Crystal Palace, che andrà in scena giovedì 5 marzo alle ore 21:00, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su Now e Sky Go, per gli abbonati. Il duello tra gli uomini dell'ex Juve Igor Tudor e la formazione di Oliver Glasner, dunque, si potrà assistere su smart Tv, PC, smartphone o dispositivi come Chromecast.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

streaming live
Streaming Live Gratis

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Live Streaming
Live Streaming

Il momento delle due squadre

—  

Non è un'annata semplice per il Tottenham. Gli Spurs sono in totale crisi, e il cambio panchina pare non aver dato la svolta aspettata: zero sono le vittorie ottenute in Premier League da quando è incominciato il 2026. Dato che sa di clamoroso. Per scacciare via i fantasmi bisogna ottenere i tre punti. Il Crystal Palace, invece, reduce da due vittorie nelle ultime tre gare, si è messo in piena tranquillità, allontanando la zona rossa della classifica.

Tottenham-Crystal Palace: le probabili formazioni

—  

Igor Tudor per trovare la sua prima vittoria in campionato con il Tottenham si affida a Richarlison: il brasiliano dovrebbe essere supportato da Tel e Xavi Simons. Il Crystal Palace di Oliver Glasner, invece, punta sul tridente offensivo composto da Sarr, Johnson e Strand Larsen.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Danso, Van de Ven, Dragusin; Porro, Sarr, Palhinha, Gray; Simons; Tel, Richarlison. All: Tudor.

CRYSTAL PALACE (4-3-3): Henderson; Canvot, Richards, Riad; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Johnson; Strand Larsen. All: Glasner.

Su Sisal, partite di calcio e tanti altri sport in streaming: clicca qui per registrarti

Vuoi seguire le migliori partite e il meglio degli sport? Clicca qui e registrati su Lottomatica

Guarda ora il calcio e lo sport GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU GOLDBET

Leggi anche
Spurs-Pistons streaming gratis: la diretta tv live della sfida
Benevento-Catania, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATA