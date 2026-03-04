La formazione di Igor Tudor e gli uomini Oliver Glasner si sfidano: sarà un duello importante per la classifica.

Domenico Ciccarelli Redattore 4 marzo 2026 (modifica il 4 marzo 2026 | 21:02)

Il turno infrasettimanale di Premier League si chiude con un match che potrebbe dire molto nelle parti basse della classifica: si sfidano il Tottenham e il Crystal Palace. Per gli Spurs, inaspettatamente, si è rivelata una stagione molto difficile. Gli uomini di Igor Tudor distano solo 4 punti dalla zona salvezza, mentre la formazione di Oliver Glasner è in cerca di ulteriori punti per ottenere la tranquillità più totale.

Per poter assistere alla diretta streaming ed in maniera gratuita di diverse discipline sportive, ci sono tre tre alternative:

Dove vedere Tottenham-Crystal Palace in diretta TV e streaming gratis — La sfida tra Tottenham-Crystal Palace, che andrà in scena giovedì 5 marzo alle ore 21:00, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su Now e Sky Go, per gli abbonati. Il duello tra gli uomini dell'ex Juve Igor Tudor e la formazione di Oliver Glasner, dunque, si potrà assistere su smart Tv, PC, smartphone o dispositivi come Chromecast.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il momento delle due squadre — Non è un'annata semplice per il Tottenham. Gli Spurs sono in totale crisi, e il cambio panchina pare non aver dato la svolta aspettata: zero sono le vittorie ottenute in Premier League da quando è incominciato il 2026. Dato che sa di clamoroso. Per scacciare via i fantasmi bisogna ottenere i tre punti. Il Crystal Palace, invece, reduce da due vittorie nelle ultime tre gare, si è messo in piena tranquillità, allontanando la zona rossa della classifica.

Tottenham-Crystal Palace: le probabili formazioni — Igor Tudor per trovare la sua prima vittoria in campionato con il Tottenham si affida a Richarlison: il brasiliano dovrebbe essere supportato da Tel e Xavi Simons. Il Crystal Palace di Oliver Glasner, invece, punta sul tridente offensivo composto da Sarr, Johnson e Strand Larsen.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Danso, Van de Ven, Dragusin; Porro, Sarr, Palhinha, Gray; Simons; Tel, Richarlison. All: Tudor.

CRYSTAL PALACE (4-3-3): Henderson; Canvot, Richards, Riad; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Johnson; Strand Larsen. All: Glasner.