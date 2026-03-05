Il calcio inglese vanta da sempre il campionato più ricco e spettacolare del mondo. Un'etichetta che non vale solo per la Premier League, ma anche per la sua divisione cadetta. La Championship, appunto, è universalmente riconosciuta come la Serie B più affascinante e competitiva dell'intero panorama calcistico. Eppure, per svecchiare e ammodernare il proprio format, l'Inghilterra ha deciso clamorosamente di guardare in casa nostra. A partire dalla stagione 2026/27, infatti, i leggendari play-off per salire in Premier non saranno più limitati a 4 squadre, ma si allargheranno a 6, garantendo ancora più partite, incassi e spettacolo, ricalcando l'esatto modello del campionato cadetto italiano.
MODELLO ITALIANO
Rivoluzione in Championship: dal 2026/27 playoff allargati a 6 squadre. Il modello è la Serie B
Da 4 a 6 squadre: come funziona il nuovo tabellone play-off della Championship—
Fino ad oggi, a staccare il pass per i play-off della Championship erano esclusivamente le formazioni classificate dalla terza alla sesta posizione. Il format prevedeva quindi il doppio confronto in semifinale e poi la mitica, ricchissima finale in gara secca a Wembley, un match che da solo vale oltre 100 milioni di sterline. Dalla stagione 2026/27 cambierà tutto. Proprio come avviene nella nostra Serie B, si qualificheranno le squadre dalla terza all'ottava posizione.
La terza e la quarta classificata accederanno direttamente alle semifinali, mentre le compagini dal quinto all'ottavo posto si sfideranno prima in un infuocato turno preliminare. Un restyling studiato a tavolino per allungare la post-season, aumentare lo spettacolo e, inevitabilmente, far impennare ulteriormente i già faraonici introiti televisivi.
L'Inghilterra si inchina alla Lega B—
Il calcio d'oltremanica è sempre stato fieramente indipendente, anzi, per decenni l'Europa intera ha tentato di importare i suoi modelli per rendere grandi i propri campionati. Per una volta, però, è proprio l'Inghilterra a fare un passo indietro, a inchinarsi sportivamente e a prendere spunto dalla geniale intuizione tutta italiana targata Lega Serie B. Un motivo di grandissimo orgoglio per il nostro movimento calcistico.
