derbyderbyderby calcio estero Rivoluzione in Championship: dal 2026/27 playoff allargati a 6 squadre. Il modello è la Serie B

MODELLO ITALIANO

Rivoluzione in Championship: dal 2026/27 playoff allargati a 6 squadre. Il modello è la Serie B

Rivoluzione in Championship: dal 2026/27 playoff allargati a 6 squadre. Il modello è la Serie B - immagine 1
L'Inghilterra guarda all'Italia. Dalla stagione 2026/27, la ricchissima Championship abbandona lo storico format a 4 squadre per i play-off promozione e abbraccia il tabellone a 6 compagini, ricalcando l'esatto modello del campionato cadetto italiano
Francesco Intorre

Il calcio inglese vanta da sempre il campionato più ricco e spettacolare del mondo. Un'etichetta che non vale solo per la Premier League, ma anche per la sua divisione cadetta. La Championship, appunto, è universalmente riconosciuta come la Serie B più affascinante e competitiva dell'intero panorama calcistico. Eppure, per svecchiare e ammodernare il proprio format, l'Inghilterra ha deciso clamorosamente di guardare in casa nostra. A partire dalla stagione 2026/27, infatti, i leggendari play-off per salire in Premier non saranno più limitati a 4 squadre, ma si allargheranno a 6, garantendo ancora più partite, incassi e spettacolo, ricalcando l'esatto modello del campionato cadetto italiano.

Championship play-off
LONDRA, INGHILTERRA - 24 MAGGIO: I tifosi del Sunderland festeggiano la vittoria e la successiva promozione della loro squadra in Premier League dopo la finale dei play-off dello Sky Bet Championship tra Sheffield United e Sunderland allo stadio di Wembley il 24 maggio 2025 a Londra, Inghilterra. Le partite dei play-off dell'EFL di questo fine settimana a Wembley inizieranno tutte con un minuto di ritardo, per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla campagna "Every Minute Matters", che mira a incoraggiare le persone a imparare la rianimazione cardiopolmonare. (Foto di Mike Hewitt/Getty Images)

Per gli appassionati di sport che vogliono seguire partite ed eventi in diretta, oggi esistono diverse piattaforme che permettono di guardare il calcio e altri sport in streaming gratis.

Guarda il calcio in streaming registrandoti su SISAL

Scopri dove vedere le partite di oggi su GOLDBET

Segui il calcio e lo sport in diretta su LOTTOMATICA

Da 4 a 6 squadre: come funziona il nuovo tabellone play-off della Championship

—  

Fino ad oggi, a staccare il pass per i play-off della Championship erano esclusivamente le formazioni classificate dalla terza alla sesta posizione. Il format prevedeva quindi il doppio confronto in semifinale e poi la mitica, ricchissima finale in gara secca a Wembley, un match che da solo vale oltre 100 milioni di sterline. Dalla stagione 2026/27 cambierà tutto. Proprio come avviene nella nostra Serie B, si qualificheranno le squadre dalla terza all'ottava posizione.

La terza e la quarta classificata accederanno direttamente alle semifinali, mentre le compagini dal quinto all'ottavo posto si sfideranno prima in un infuocato turno preliminare. Un restyling studiato a tavolino per allungare la post-season, aumentare lo spettacolo e, inevitabilmente, far impennare ulteriormente i già faraonici introiti televisivi.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Live Streaming
Live Streaming

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di GoldBet

streaming live
Streaming Live Gratis

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Partite in streaming live
Partite in streaming live

L'Inghilterra si inchina alla Lega B

—  

Il calcio d'oltremanica è sempre stato fieramente indipendente, anzi, per decenni l'Europa intera ha tentato di importare i suoi modelli per rendere grandi i propri campionati. Per una volta, però, è proprio l'Inghilterra a fare un passo indietro, a inchinarsi sportivamente e a prendere spunto dalla geniale intuizione tutta italiana targata Lega Serie B. Un motivo di grandissimo orgoglio per il nostro movimento calcistico.

Guarda le partite di calcio in streaming su SISAL

Segui gli eventi sportivi in diretta su GOLDBET

Scopri dove vedere lo sport live su LOTTOMATICA

Leggi anche
Bayern Monaco, Harry Kane salta il Monchengladbach: ci sarà con l’Atalanta?
Dele Alli pronto a tornare: allenamento con il Tottenham a caccia di una nuova squadra

© RIPRODUZIONE RISERVATA