Il calcio inglese vanta da sempre il campionato più ricco e spettacolare del mondo. Un'etichetta che non vale solo per la Premier League, ma anche per la sua divisione cadetta. La Championship, appunto, è universalmente riconosciuta come la Serie B più affascinante e competitiva dell'intero panorama calcistico. Eppure, per svecchiare e ammodernare il proprio format, l'Inghilterra ha deciso clamorosamente di guardare in casa nostra. A partire dalla stagione 2026/27, infatti, i leggendari play-off per salire in Premier non saranno più limitati a 4 squadre, ma si allargheranno a 6, garantendo ancora più partite, incassi e spettacolo, ricalcando l'esatto modello del campionato cadetto italiano.