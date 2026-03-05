derbyderbyderby calcio estero Bayern Monaco, Harry Kane salta il Monchengladbach: ci sarà con l’Atalanta?

Bayern Monaco, Harry Kane salta il Monchengladbach: ci sarà con l'Atalanta?

Il centravanti ha preso una botta al polpaccio nella sfida della scorsa settimana contro il Dortmund: il suo è un problema sia muscolare che traumatico da valutare al meglio per evitare ricadute.
Federico Iezzi
Federico Iezzi Collaboratore 

Harry Kane non giocherà domani, nella partita di Bundesligacontro il Borussia Monchengladbach. Lo ha comunicato oggi, in conferenza stampa, il tecnico del Bayern Monaco, Vincent Kompany. Il centravanti inglese, infatti, ha preso una botta al polpaccio nella sfida della scorsa settimana contro il Dortmund. Il suo è un problema sia muscolare che traumatico.

Harry Kane salta il Monchengladbach

"Harry Kane non ci sarà. Ha subito un colpo al polpaccio e non si è ancora ripreso". Lo ha comunicato il tecnico del Bayern Monaco, Vincent Kompany, nella conferenza stampa di oggi, in vista della gara che aprirà la prossima giornata di Bundesliga contro il Monchengladbach. L'ex Tottenham non ha partecipato agli allenamenti di gruppo e non è in grado di scendere in campo. Si tratta di un brutto colpo per il club bavarese che domani dovrà fare a meno anche di due difensori: Alphonso Davies e Hiroki Ito: ambedue, infatti, soffrono di un problema muscolare.

Harry Kane. (Photo by Leonhard Simon/Getty Images)

Ci sarà con l'Atalanta?

La precisa entità dell'infortunio non è chiarissima. Kompany ha chiarito che "si tratta solo di una battuta d'arresto. Non consideriamo questo come un infortunio serio a lungo termine. Potremmo, però, averlo sottovalutato". Appare chiaro, però, che nei piani dell'allenatore belga e del club la partita di venerdì dovrebbe essere l'unica a cui l'inglese non prenderebbe parte. Il suo ritorno in campo dovrebbe avvenire proprio nella partita di Champions League contro l'Atalanta di Palladino.

"Ci aspettiamo che ritorni e siamo rilassati. Avremmo voluto che Harry fosse con noi domani, ma queste sono cose che succedono". Nell'eventualità in cui l'inglese non sia disponibile per il match contro la Dea, Kompany ha due possibili alternative: Nicolas Jackson e il fantasista Serge Gnabry. La speranza, comunque, è quella di poter rivedere in campo l'attaccante inglese che è capocannoniere in campionato e uno degli uomini più prolifici nella Champions di questa stagione.

