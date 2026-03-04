Il Bayern domina la classifica con 63 punti, 20 vittorie su 24 partite e un dato che impressiona: 88 gol segnati , media superiore a tre reti a gara. La differenza reti (+65) racconta una superiorità netta. La squadra di Vincent Kompany arriva da cinque vittorie consecutive, compreso il 3-2 nel Klassiker contro il Borussia Dortmund. Attacco devastante, ritmo altissimo e capacità di colpire anche nei momenti chiave. In casa i bavaresi hanno vinto 10 delle 12 partite disputate: l’Allianz Arena resta un fortino. Il Gladbach naviga in acque più complicate: 12ª posizione con 25 punti e una stagione fatta di alti e bassi. Una sola vittoria nelle ultime cinque partite, anche se l’1-0 contro l’Union Berlino ha dato un minimo di ossigeno. I numeri difensivi preoccupano: 39 gol subiti. Contro una squadra come il Bayern, ogni errore può costare caro. Servirà compattezza e grande attenzione nelle transizioni difensive.

Dove vedere Bayern Monaco-Gladbach in diretta tv e streaming

Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l'account l'incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.