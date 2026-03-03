Il Parc des Princes accende i riflettori venerdì 6 marzo 2026 alle ore 20:45 per una delle sfide più attese del turno: Psg-Monaco. Prima contro settima, attacco dominante contro talento offensivo imprevedibile. I numeri raccontano un divario, il campo spesso dice qualcosa in più.
Il PSG guida la classifica con 57 punti, frutto di 18 vittorie in 24 partite. I parigini hanno segnato 53 gol subendone soltanto 19: miglior attacco e tra le migliori difese del campionato. Nelle ultime cinque gare sono arrivate 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. L’ultimo successo per 1-0 contro il Le Havre ha confermato una squadra capace di gestire anche partite sporche, non solo di dominare. Luis Enrique ha dato equilibrio: ritmo alto, ampiezza sulle fasce e solidità nella fase di non possesso.
Il Monaco è settimo con 37 punti e vive una stagione meno lineare. Il talento offensivo non manca (40 gol segnati), ma la difesa ha concesso troppo (36 subiti).
