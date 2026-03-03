Il 30° turno del Girone C propone Potenza-Cosenza giovedì 5 marzo 2026 alle ore 20:30, una gara che mette di fronte due squadre con obiettivi differenti ma ugualmente pesanti in questa fase della stagione.
Lo streaming live
Potenza-Cosenza: diretta live e streaming gratis del match
Il Potenza è decimo con 37 punti e sta vivendo un periodo non semplice. Nell’ultima giornata è arrivata la sconfitta interna contro il Benevento (0-1), un passo falso che ha frenato l’entusiasmo e riaperto interrogativi sulla continuità della squadra. Con 37 gol fatti e 41 subiti, i lucani mostrano equilibrio offensivo ma fragilità difensiva. In casa hanno costruito gran parte del proprio bottino stagionale (7 vittorie), ma contro una squadra di alta classifica servirà una prestazione di livello superiore, soprattutto nella gestione delle fasi difensive. Il Cosenza si presenta quarto con 50 punti e pienamente lanciato nella corsa playoff. La squadra allenata da Antonio Buscè ha raccolto 3 vittorie e 1 pareggio nelle ultime cinque partite, mostrando solidità mentale e qualità offensiva.
Dove vedere Potenza-Cosenza in diretta tv e streaming—
Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l'account l'incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.
