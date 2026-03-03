Potenza-Cosenza: diretta live e streaming gratis del match

Il Potenza è decimo con 37 punti e sta vivendo un periodo non semplice. Nell’ultima giornata è arrivata la sconfitta interna contro il Benevento (0-1), un passo falso che ha frenato l’entusiasmo e riaperto interrogativi sulla continuità della squadra. Con 37 gol fatti e 41 subiti, i lucani mostrano equilibrio offensivo ma fragilità difensiva. In casa hanno costruito gran parte del proprio bottino stagionale (7 vittorie), ma contro una squadra di alta classifica servirà una prestazione di livello superiore, soprattutto nella gestione delle fasi difensive. Il Cosenza si presenta quarto con 50 punti e pienamente lanciato nella corsa playoff. La squadra allenata da Antonio Buscè ha raccolto 3 vittorie e 1 pareggio nelle ultime cinque partite, mostrando solidità mentale e qualità offensiva.