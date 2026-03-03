Crotone-Cavese: dove vedere gratis la gara di Serie C

Il Crotone occupa la sesta posizione con 45 punti, frutto di un rendimento complessivamente solido ma non sempre continuo. Nelle ultime cinque gare sono arrivate 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Il pari contro il Monopoli (1-1) ha rallentato la rincorsa verso le primissime posizioni. In casa, però, i rossoblù cambiano passo: 8 vittorie su 14 partite interne e un attacco da 42 gol stagionali che resta uno dei migliori del girone. Il punto critico è la fase difensiva, con 28 reti subite che raccontano di una squadra brillante davanti ma non sempre impeccabile dietro. La Cavese si presenta al 14° posto con 31 punti. Il recente andamento è incoraggiante (2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime cinque), con il successo per 2-0 contro l’Audace Cerignola che ha dato fiducia e ossigeno alla classifica.