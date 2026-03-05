Questo finale di campionato sarà cruciale: la Juve è ancora proprietaria del cartellino e spera che la squadra inglese eserciti il diritto di riscatto con 25 milioni che il club bianconero potrebbe reinvestire.

Federico Iezzi Collaboratore 5 marzo 2026 (modifica il 5 marzo 2026 | 17:17)

Nel turno settimanale di Premier League l'Aston Villa ha perso in casa contro il Chelsea. Il match è finito 1-4, una brutta sconfitta, con una piccola nota positiva: è tornato al gol, dopo due anni, l'ex Juventus Douglas Luiz. Il brasiliano, infatti, ha sbloccato la partita segnando un bellissimo gol di tacco, che potrebbe fissare non solo la strada in discesa per il presente ma anche per il futuro.

Douglas Luiz torna al gol dopo due anni — Due anni senza gol sono tanti. E sbloccarsi, dopo così tanto tempo, non è mai facile. C'è riuscito ieri Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano, ex giocatore della Juventus, è ora in forza all'Aston Villa in Premier League. La squadra di Emeryè quarta ma non vince in campionato da tre giornate ed è stata raggiunta dal Manchester United. L'unica nota positiva del match di ieri sera, perso contro uno scatenato Chelsea, è proprio il gol di Luiz.

Dopo la brutta stagione alla Juventus, Luiz è tornato dove la sua carriera era decollata: a Birmingham. E pare che l'aria della città inglese e il ritorno nella squadra in cui ha giocato dal 2019 al 2024 gli abbia fatto decisamente bene. Il gol di ieri, infatti, uno splendido tacco su assist di Bailey, ex Roma, è una perla di grande bellezza.

La Juve alla finestra per il riscatto — Il brasiliano, quindi, potrebbe essere sulla buona strada per lasciarsi alle spalle un lungo periodo negativo. Gli anni migliori della sua carriera li ha passati proprio con la maglia dell'Aston Villa, mentre la stagione con la Juventus è stata davvero difficile per lui: ha giocato poco e non è mai riuscito a incidere o anche solo a segnare. In questa stagione è rientrato in Premier in prestito con il Nottingham Forest ma anche con la maglia rossa non si è trovato bene tanto che è stato addirittura messo fuori rosa. Adesso, invece, la sua stagione potrebbe decisamente migliorare. E la Juventus potrebbe beneficiarne. Questo finale di campionato sarà cruciale: la Juventus, infatti, è ancora proprietaria del suo cartellino e spera che la squadra inglese eserciti il diritto di riscatto pagando ben 25 milioni che il club bianconero potrebbe investire sul mercato in estate.