Il club di Manuel Rui Costa si spinge verso i tifosi in condizioni economiche vulnerabili per accompagnarli a vivere la stagione appena cominciata.

Mattia Celio Redattore 5 settembre - 11:09

Vincere una partita di calcio è sempre un piacere per i tifosi, ma se la stessa squadra che si sostiene ti viene incontro per aiutarti allora il piacere vale molto di più. E' quello che ha fatto il Benfica Come riporta il quotidiano A Bola, le Aquile hanno dato vita ad una iniziativa per sostenere i tifosi che desiderano continuare a sostenere il club e partecipare alle sue attività. Ecco di che si tratta.

Benfica, nasce Benfica Social: programma di sostegno per i tifosi in difficili condizioni economiche — Anche se questa settimana non sono in programma partite di campionato per la pausa Nazionale, il Benfica ha comunque vinto una partita molto importante, non sul campo, ma vale molto più di una gara di calcio. Secondo A Bola, le Aquile questo giovedì hanno dato vita ad un programma di sostegno per i tifosi in difficili situazioni economiche. Il programma si chiama Benfica Social e mira, appunto, a dare ai tifosi condizioni più accessibili per continuare a sostenere la squadra.

Come riportato dalla stessa società di Manuel Rui Costa, Benfica Social sarà implementato con la fornitura di 5.000 abbonamenti stagionali per le partite giocate all'Estádio da Luz dalle squadre di calcio maschile e femminile, comprese le partite di Campionato, Coppa del Portogallo e Coppa di Lega, l'assegnazione di borse di studio da parte della Fondazione Benfica e la riduzione delle quote associative.

Il programma, al quale i tifosi potranno accedervi sul sito web della squadra, include due misure principali: lo sconto del 20% sulle quote per 12 mesi ed un biglietto gratuito all'anno per le partite del Benfica all'Estádio da Luz (solo per le competizioni nazionali). Un gesto di grande vicinanza verso i tifosi che dimostra quanto le Aquile vogliano la propria gente al loro fianco nella stagione appena iniziata e, soprattutto, nella corsa al 39° titolo della storia.