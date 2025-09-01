Scoppia la polemica in casa Benficadopo l’espulsione di Amar Dedic nella sfida con l’Alverca. Il direttore Mario Branco punta il dito contro l’arbitraggio di José Bessa e denuncia: "Un giallo ogni due falli, criteri troppo rigidi". Il club annuncia che monitorerà attentamente la situazione, mentre cresce la tensione attorno alle scelte della nuova commissione arbitrale. Tuttavia, la squadra lusitana non ha ancora perso una partita in questa stagione e, l'espulsione del terzino bosniaco, non ha compromesso i piani di vittoria della squadra di Lage.
Lo sfogo
Il Benfica non ci sta e lancia l’allarme: “Criteri arbitrali troppo rigidi”
Benfica, Mario Branco critica i sistemi arbitrali dopo l'espulsione di Dedic—
Il Benfica ha sollevato forti perplessità sui criteri arbitrali adottati in questo inizio di stagione, dopo la partita contro l’Alverca, conclusa 1-1 e segnata dall’espulsione di Amar Dedic. A parlare è stato il direttore generale del calcio professionistico, Mario Branco, che ha espresso la preoccupazione del club per quella che definisce una gestione “eccessivamente rigida” dei cartellini. "Abbiamo preso un giallo ogni due falli commessi, mi sembra un criterio estremamente rigido e persino illogico", ha dichiarato fuori dallo stadio. Branco ha ricordato che il Benfica, prima dell’inizio della stagione, si era recato alla Cidade do Futebol per comprendere le indicazioni della nuova commissione arbitrale. Ma quanto visto in campo non corrisponde a quanto comunicato.
Il club ora promette di rimanere “vigile” sull’andamento arbitrale delle prossime partite, senza escludere ulteriori interventi se la situazione dovesse ripetersi. Nonostante le critiche, Branco ha voluto anche sottolineare il buon percorso della squadra nelle prime uscite stagionali: vittoria della Supercoppa, accesso alla fase a gironi della Champions League e buoni risultati in campionato. Ha poi definito quella contro l’Alverca una partita complicata, disputata su un campo difficile. Resa ancora più pesante dalla fatica accumulata dopo l’espulsione. Il Benfica, dunque, manda un messaggio chiaro: tolleranza zero su decisioni arbitrali incoerenti.
