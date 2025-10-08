L'ex trequartista di Milan e Fiorentina ha parlato del Clássico rispondendo agli avversari e sottolineando una mentalità sempre vincente della sua squadra e del suo allenatore Josè Mourinho.

Jacopo del Monaco 8 ottobre - 10:46

Il Clássico tra Porto e Benfica, giocato in occasione dell'ultima giornata della Primeira Liga, è terminato 0-0 e ne ha parlato anche il presidente delle ÁguiasManuel Rui Costa. L'ex calciatore, durante una serata di gala che ha avuto luogo ieri sera in Portogallo, ha dato la sua opinione sulla partita e sulla presta della sua squadra parlando anche delle dichiarazioni post-partita di José Mourinho.

Benfica, Rui Costa sul Clássico: "Bella partita ma non festeggiamo per un pareggio" — L'ultima giornata della Primiera Liga, ovvero la massima competizione portoghese, ha regalato ai propri spettatori un pareggio a reti bianche tra Porto e Benfica. Con questo risultato, i Dragões allenati di Francesco Farioli restano primi con 22 punti, mentre le Águias dello Special One occupano sempre la terza posizione con quattro punti in meno. Del big match di domenica sera ne ha parlato anche Rui Costa, presidente del club di Lisbona.

Nel corso della serata di gala dei Portugal Football Globes che hanno avuto luogo ieri sera presso la FPF Arena Portugal di Oeiras, l'ex trequartista di Milan e Fiorentina ha parlato della sfida di domenica sera: "Al Benfica non festeggiamo i pareggi. In ogni caso, è stata una bella partita, tra due squadre molto forti che hanno dimostrato grande rispetto reciproco. Pur non essendo del tutto soddisfatto del Dragão, sono ottimista sulle prestazione offerte dalla squadra nelle ultime gare. Tutto è ancora in gioco e la stagione è lunga".

In seguito, il numero uno delle Águias ha parlato anche delle dichiarazioni post-partita di Mourinho: "Lasciare il Dragão sotto di 7 punti non è positivo per noi in questo momento della stagione. Mou non ha mai smesso di preparare la squadra alla vittoria. Abbiamo lasciato Oporto in buone condizioni e siamo pronti a recuperare punti in campionato".