Imbattuto, in vetta alla classifica e con un atteggiamento in campo sempre propositivo e mai difensivista. Le imprese del Porto di Francesco Farioli stanno facendo il giro del mondo, confermandosi sotto i riflettori dall'inizio della stagione. Dopo le fatiche del derby contro il Benfica di Mourinho con le conseguenti polemiche nel post gara, il tecnico italiano ha deciso di concedere ai suoi uno stop molto più lungo del previsto, approfittando degli impegni delle Nazionali e della prossima Coppa di Portogallo da non fallire.