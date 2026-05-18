Il clima in casa delle "Aquile" e è teso, nonostante i successi che arrivano dal settore rosa. A margine del trionfo della squadra femminile, che a Jamor ha conquistato la Coppa del Portogallo completando una storica tripletta stagionale, il presidente del Benfica Rui Costa ha rilasciato dichiarazioni pesanti ai microfoni di RTP. L'ex trequartista di Fiorentina e Milan non ha nascosto la profonda delusione per l'andamento della squadra maschile, che ha chiuso l'anno senza l'obiettivo principale del titolo nazionale.

Il numero uno del club di Lisbona ha espresso chiaramente il proprio stato d'animo, sottolineando come l'insoddisfazione sia l'unico sentimento possibile di fronte a un percorso che non ha rispettato le aspettative della piazza. L'ex calciatore ha rimarcato che l'annata è da considerarsi completamente fallimentare sotto il profilo dei risultati sportivi, avendo mancato i traguardi prefissati a inizio anno. Davanti all'orgoglio ferito della tifoseria, il massimo dirigente ha promesso un intervento pubblico nei prossimi giorni per analizzare nel dettaglio gli errori commessi e tracciare la linea per il futuro.

Vuoi vedere eventi sportivi e calcistici in streaming gratis su Bet365? Clicca qui

Rui Costa: "Mourinho è ancora l'allenatore del Benfica"

Il tema centrale del prossimo vertice societario sarà inevitabilmente la guida tecnica. Al centro del dibattito c'è la figura di José Mourinho , il cui futuro a Lisbona appare quanto mai incerto nonostante un contratto che lo lega al club ancora per un'ulteriore stagione.ha provato a fare chiarezza sulla posizione del tecnico di Setúbal, definendolofino a prova contraria.

Jose Mourinho, allenatore del Benfica nella stagione 2025/2026 (Foto di Alex Broadway/Getty Images)

Il presidente ha specificato che sul tavolo è presente un'offerta di rinnovo contrattuale, ma la decisione finale spetterà esclusivamente all'allenatore. Rui Costa si aspetta che lo Special One esprima pubblicamente le sue intenzioni. Mourinho stesso ha fatto capire di non escludere la permanenza, pur lasciando intendere che le strutture societarie di Seixal sono già pronte a qualsiasi scenario. Il rapporto tra la dirigenza e il tecnico resta formale. Saranno le prossime ore quelle decisive per capire se ci sono i margini per proseguire insieme. Dalla Spagna però danno ormai per sicuro l'approdo dello Special One alla corte del Real Madrid.

L'alternativa Marco Silva e il messaggio ai soci

Caricamento post Instagram...

Nel caso in cui il matrimonio con Mourinho dovesse interrompersi prematuramente, la dirigenza del club si sta già muovendo sul mercato dei tecnici. Il profilo più accreditato per la successione è quello di, attuale allenatore delin Premier League. Interpellato direttamente sulle indiscrezioni relative a dettagli finanziari e durata di un eventuale accordo con il tecnico del club inglese,ha preferito mantenere una linea di totale prudenza. Ha negato che la trattativa sia già in una fase calda e ribadendo il rispetto per il contratto in essere con l'attuale guida tecnica.La priorità del presidente resta l'appuntamento istituzionale con la tifoseria per fare chiarezza. Le dichiarazioni ufficiali si concentreranno sulla ristrutturazione delper riportare il club ai vertici del calcio portoghese. Il presidente ha concluso ringraziando i tifosi per lo spettacolo offerto sugli spalti durante le finali del weekend. Lo stesso ha promesso trasparenza assoluta nel bilancio che verrà presentato ai soci nel corso della settimana.

Vuoi vedere eventi sportivi e calcistici in streaming gratis su Bet365? Clicca qui