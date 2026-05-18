Il presidente del Benfica, fa il bilancio dopo un'annata senza titoli e affronta il nodo panchina
Mourinho si prende il Derby Eterno e le telecamere: lo Special One mostra il suo simbolo
Il clima in casa delle "Aquile" e è teso, nonostante i successi che arrivano dal settore rosa. A margine del trionfo della squadra femminile, che a Jamor ha conquistato la Coppa del Portogallo completando una storica tripletta stagionale, il presidente del Benfica Rui Costa ha rilasciato dichiarazioni pesanti ai microfoni di RTP. L'ex trequartista di Fiorentina e Milan non ha nascosto la profonda delusione per l'andamento della squadra maschile, che ha chiuso l'anno senza l'obiettivo principale del titolo nazionale.
Il numero uno del club di Lisbona ha espresso chiaramente il proprio stato d'animo, sottolineando come l'insoddisfazione sia l'unico sentimento possibile di fronte a un percorso che non ha rispettato le aspettative della piazza. L'ex calciatore ha rimarcato che l'annata è da considerarsi completamente fallimentare sotto il profilo dei risultati sportivi, avendo mancato i traguardi prefissati a inizio anno. Davanti all'orgoglio ferito della tifoseria, il massimo dirigente ha promesso un intervento pubblico nei prossimi giorni per analizzare nel dettaglio gli errori commessi e tracciare la linea per il futuro.
Vuoi vedere eventi sportivi e calcistici in streaming gratis su Bet365? Clicca qui
Rui Costa: "Mourinho è ancora l'allenatore del Benfica"Il tema centrale del prossimo vertice societario sarà inevitabilmente la guida tecnica. Al centro del dibattito c'è la figura di José Mourinho, il cui futuro a Lisbona appare quanto mai incerto nonostante un contratto che lo lega al club ancora per un'ulteriore stagione. Rui Costa ha provato a fare chiarezza sulla posizione del tecnico di Setúbal, definendolo l'allenatore della squadra fino a prova contraria.
Il presidente ha specificato che sul tavolo è presente un'offerta di rinnovo contrattuale, ma la decisione finale spetterà esclusivamente all'allenatore. Rui Costa si aspetta che lo Special One esprima pubblicamente le sue intenzioni. Mourinho stesso ha fatto capire di non escludere la permanenza, pur lasciando intendere che le strutture societarie di Seixal sono già pronte a qualsiasi scenario. Il rapporto tra la dirigenza e il tecnico resta formale. Saranno le prossime ore quelle decisive per capire se ci sono i margini per proseguire insieme. Dalla Spagna però danno ormai per sicuro l'approdo dello Special One alla corte del Real Madrid.
L'alternativa Marco Silva e il messaggio ai sociNel caso in cui il matrimonio con Mourinho dovesse interrompersi prematuramente, la dirigenza del club si sta già muovendo sul mercato dei tecnici. Il profilo più accreditato per la successione è quello di Marco Silva, attuale allenatore del Fulham in Premier League. Interpellato direttamente sulle indiscrezioni relative a dettagli finanziari e durata di un eventuale accordo con il tecnico del club inglese, Rui Costa ha preferito mantenere una linea di totale prudenza. Ha negato che la trattativa sia già in una fase calda e ribadendo il rispetto per il contratto in essere con l'attuale guida tecnica.
Caricamento post Instagram...
Vuoi vedere eventi sportivi e calcistici in streaming gratis su Bet365? Clicca qui
© RIPRODUZIONE RISERVATA