Il Real Madrid non ha potuto esercitare la clausola da 7 milioni di euro: ora il costo del trasferimento si alza a 15 milioni di euro
Il passaggio di José Mourinho al Real Madrid entra nel vivo, ma liberarlo dal Benfica costerà ora 15 milioni di euro. Scaduti ieri i dieci giorni lavorativi dal termine del campionato, non è stata infatti esercitata la clausola rescissoria da 7 milioni. Da oggi la penale schizza alla cifra intera di 15 milioni, importo equivalente al contratto annuale dell'allenatore.
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La situazione Real Madrid-MourinhoCome riportato da A BOLA, l'operazione è stata mediata dall'agente Jorge Mendes e prevede che l'intera somma venga versata dalla dirigenza spagnola. L'attuale presidente Florentino Pérez ha già siglato un accordo per un contratto triennale con lo Special One, spiegando però di non poter diramare alcun annuncio ufficiale in attesa del definitivo divorzio formale con i portoghesi. L'ultimo ostacolo è legato anche alle elezioni presidenziali del 7 giugno: in Spagna domina la convinzione che Pérez sconfiggerà lo sfidante Enrique Riquelme, per poi annunciare immediatamente Mourinho come sostituto di Álvaro Arbeloa.
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Benfica, Marco Silva è il presceltoPer la successione in panchina, il Benfica ha scelto Marco Silva come candidato ideale. Supportata ancora una volta da Jorge Mendes, la dirigenza lusitana ha avviato i contatti, compiendo importanti passi avanti. Tuttavia, per chiudere l'affare bisognerà alzare l'asticella: manca ancora un'intesa definitiva sui termini contrattuali, sulla struttura tecnica e sulla strategia di mercato per la nuova stagione. A scaldare l'ambiente ci ha pensato Hugo Oliveira, elogiando apertamente il tecnico: "Ci incontreremo di nuovo prima o poi". Sul tavolo resta però un ostacolo economico attualmente considerato insormontabile da entrambe le parti. Marco Silva non ha ancora risposto alla faraonica offerta del Fulham, che ha messo sul piatto un rinnovo fino al 2030 a 7,5 milioni di euro netti a stagione. Il non intende spingersi oltre il tetto dei 5 milioni netti. In ogni caso, l'eventuale fumata bianca e l'ufficializzazione del nuovo allenatore potranno arrivare solo dopo l'ufficialità dell'addio di Mourinho.
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