Il futuro della panchina del Real Madrid continua a tenere banco nella capitale madrilena. Nelle ultime ore è stato lo stesso presidente dei blancos, Florentino Perez, a parlare della situazione legata al prossimo allenatore delle merengues dopo l'addio di Alvaro Arbeloa, spiegando i motivi per cui il club non ha ancora ufficializzato il ritorno di José Mourinho.

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Le parole di Florentino Perez

confermato di essere ancora indeciso riguardo la nuova figura che siederà sulla panchina del Real Madrid. A tal proposito, il presidente ha dichiarato: "Sto ancora pensando a chi sarà il prossimo allenatore. Ho uno o due nomi in mente".

Intervenuto ai microfoni di RTVE,ha

MADRID, SPAGNA - 16 LUGLIO: Florentino Perez Rodriguez, presidente del Real Madrid, parla durante la presentazione del nuovo acquisto Kylian Mbappé allo stadio Santiago Bernabéu il 16 luglio 2024 a Madrid, Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Continuando, l'imprenditore e politico madrileno ha poi speso importanti parole di elogio nei confronti di José Mourinho precisando, però, di non aver ancora annunciato la sua presenza in panchina poiché non ha ancora parlato direttamente con il tecnico portoghese: "Mourinho è un buon allenatore. Non lo annuncerò al momento perché non ho ancora parlato con lui".

🚨👀 Florentino Pérez: “A good coach will make our team work because we have the best players in the world”.



“Mourinho? He’s a very good coach”. 🫱🏻‍🫲🏼 pic.twitter.com/Yg2EsCmBwo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2026

La situazione in casa Real

Nel corso dell'intervista,ha parlato anche delle ultime due deludenti stagioni dei blancos affermando che la chiave per riportare in alto il nome delrisieda principalmente nello staff tecnico: "Un buon allenatore farà funzionare la nostra squadra perché abbiamo i migliori giocatori del mondo".

In casa Madrid cresce dunque l'attesa per la scelta definitiva del nuovo allenatore. Come riportato dal noto giornalista Fabrizio Romano, José Mourinho avrebbe già un accordo verbale col club madrileno e sarebbe soltanto in attesa di firmare i documenti ufficiali per iniziare quello che dovrebbe essere un contratto biennale.

Le parole di Florentino Perez mettono, al momento, in stand-by la pista che porta l'ex tecnico di Roma e Inter al Real. Tuttavia, come lasciato intendere dal presidente (il quale non ha smentito i rumors durante l'intervista), una volta che le due parti avranno avuto un contatto diretto, è probabile che arrivi presto la fumata bianca definitiva per riportare lo Special One tra i Galacticos (stavolta in versione 3.0).

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